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تسوية النزاع حول براءات الاختراع بين "آبل" و"سامسونغ"

تاريخ النشر: 28/06/2018 - 16:50

تسوية النزاع حول براءات الاختراع بين "آبل" و"سامسونغ"
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قررت شركتا "آبل" و"سامسونغ" تسوية ودية لخلاف مستمر بينهما منذ 7 سنوات، حول اتهامات بنسخ تفاصيل من تصميم هاتف "آيفون".

وقرر العملاقان العالميان للهواتف الذكية طيّ صفحة الخلاف، بعد أن حكمت قاضية، في أيار الماضي، على "سامسونغ" بدفع أكثر من 530 مليون دولار أميركي لنسخها تفاصيل من "آيفون"، بينها حوافه المستديرة التي تحميها براءات اختراع.

وكتبت القاضية الفدرالية لوسي كوه أنه "تم إبلاغ المحكمة من قبل الجانبين بأنه تمت تسوية القضية... وبالتالي فإن كل الاجراءات الجارية في هذا الملف انتهت"، موضحة أن المجموعتين تعدلان عن التقدم بشكاوى جديدة في هذا الصدد.

وكانت "آبل" قد كسبت، عام 2011، في قضية أولى حكم فيها على "سامسونغ" بدفع 400 مليون دولار أميركي، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم.

ووصل الخلاف أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي ألغت الغرامة في 2016، وأعادت الملف أمام المحاكم العادية.

وخلال المحاكمة التي جرت في أيار الماضي طُلب من هيئة المحلفين أن تقرر إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها "سامسونغ" تبرر دفع كافة الأرباح التي جنتها من تصميم الهاتف الذكي موضع الخلاف أو قسم فقط من المبلغ.

وكانت القضية تشمل خصوصا 3 براءات اختراع لـ "آبل"، تشمل الشكل المستطيل مع الحواف المستديرة والرموز الملونة المصفوفة على الشاشة.

 

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#آبل
#سامسونج
#نسخ تفاصيل
#المحكمة العليا الأميركية
#براءة اختراع

من عرب 48

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