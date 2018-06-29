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السجن للصحافي اللبنانيّ فداء عيتاني بسبب تعليق

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 17:06

السجن للصحافي اللبنانيّ فداء عيتاني بسبب تعليق
(مهارات)
عرب ٤٨/ مهارات
تحرير: باسل مغربي

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا بلبنان، نادين نجم، حكمًا قضى بحبس الصحافي فداء عيتاني أربعة أشهر، وإلزامه بدفع مبلغ عشرة ملايين ليرة كعطل وضرر على خلفية منشور بفيسبوك؛ تعرّض فيه بعبارات مسيئة للوزير جبران باسيل، وذلك بناءً لشكوى تقدّم بها الأخير، منتصف العام 2017 .

وكان عيتاني قد مثل أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، للتحقيق معه بهذا الخصوص، وتُرِك بسند إقامة بعد رفضه التوقيع على تعهّد بعدم التعرّض مرة أخرى لباسيل، كما رفض نشر رسالة اعتذار إليه.

وأكد عيتاني في حديث لـ "مهارات" أنه إلى الآن لم يتبلغ بالحكم من قبل محاميته، بل سمع بالحكم من خلال الإعلام، وقال عيتاني الذي يعيش في بريطانيا حاليا بعد حصوله على اللجوء السياسي: "هناك تسعة دعاوى مقدمة ضدي من قبل الوزير باسيل، بالرغم من أني صحافي، والمنشور موضوع الدعوى كان ينتقد ممارسات الجيش تجاه اللاجئين، ولا يستهدف الوزير باسيل شخصيا".

وأشار عيتاني إلى "انتهاء العهد الذي كان يتضمن هامش من حرية التعبير في لبنان، وأصبح الإعلام متحدثا رسميا باسم السياسيين، الذين يستخدمون القانون لحماية مصالحهم".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#لبنان
#حكم بالسجن
#لجوء سياسي
#فداء عيتاني
#جبران باسيل
#الجيش اللبناني
#اللاجئون

من عرب 48

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