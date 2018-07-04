حال مصر البائس ينعكسُ في "تويتر"

واصل المصريّون الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، لا سيّما "تويتر"، وعبّروا من خلال وسم " #اوصف_حال_مصر_بتويته" عن الحال الفعلي الذي تشهده مصر، وعمّا يواجهه المواطن المصري من صعوبات معيشية جمّة، خاصة بعد أن قامت الحكومة التي عيّنها السيسي قبل نحو شهر، برفع الكثير من الأسعار التي مسّت المواطن بشكل مباشر، كأسعار البنزين، وتكاليف الأدوية والعلاج وغيرها الكثير مما لم يعد بمقدور المصريين تحمّله.

ولم تُبقِ سياسيات الحكومة "الإصلاحية" أي خيار يدفع المصريين نحو التزام الصمت والسكوت، وعدم التذمر، الأمر الذي انعكس في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أحد المغرّدين: " بعد رفع أسعار البنزين وفواتير الكهرباء والمياه مع ثبات المرتبات والدخل هتكون طحن الطبقة المتوسطة بالكامل ونزولها الى خط الفقر وكدا العسكر بيضرب عصفورين بحجر واحد يعنى موات وخراب حسينا الله وكفى به حسيبا".

وسخِر مغرّد آخر من سوء الأوضاع، مُعبّرا عن سخطه بطريقة خاصة، إذ أنه أرفق صورةَ ورقة من الحرم المكّي كُتِبَ عليها "عبد الفتاح السيسي جهنم تشتاق إليك".

واعتبرَ أحد المغرّدين أن الظروف الحالية التي تشهدها مصر، تُعتبر جواز سفرٍ كي يترك الشّبان المصريين البلد بمن فيها، وقال: " حال مصر يلخصه طموح أى شاب مصري في الحصول على جنسية أخرى ومغادرة مصر بلا عودة في ظل حكم العصابة القمعية".

وقال أحد المدونين: "ارحل يا سيسي لأنّ الناس يموتون من الجوع، ومن المرض الّذي لا يستطيعون تكاليف علاجه، ارحل لأن الدنيا اسودّت بوجهنا وازدادت حلكة، ارحل لأننا لم نعد نبصر الحرية زلا العدالة ولا العيش، ارحل لأنّ ثورة الجياع قادمة لتقضي على كلّ شيء".