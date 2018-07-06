  2. ميديا
  3. ميديا

ضحيّة جديدة للحوت الأزرق في السعودية

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 23:29

ضحيّة جديدة للحوت الأزرق في السعودية
(الشبكة)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

سجّلت لعبة الحوت الأزرق، ضحية جديدة، وهذه المرة في السعودية، حيث أجبرت طفلة على الانتحار شنقًا، بإحدى قرى المدينة المنورة، امتثالا لأوامر اللعبة، في واقعة هي الثانية من نوعها في البلاد، بحسب إعلام محلي.

وقالت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، اليوم الجمعة، إن الطفلة التي أقدمت على الانتحار، تبلغ من العمر 13 عامًا وتسكن في إحدى القرى المجاورة للمدينة المنورة، وأضافت أن الطفلة قامت بشنق نفسها بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، حسب ما كشفته المعلومات الأولية.

وذكرت أن الجهات المعنية تُواصل التحقيق في الواقعة، دون مزيد من التفاصيل حول هوية الضحية.

وتُعد الحادثة هي الثانية من نوعها في السعودية، إذ كشفت وسائل إعلام محلية قبل أسبوع أن طفلًا في الصف السادس الابتدائي (12 عاما) من مدينة أبها، انتحر شنقا امتثالا لأوامر "الحوت الأزرق"، وفق المصدر ذاته.

وتجتاح معظم دول العالم موجة ذعر حقيقية من لعبة "الحوت الأزرق" الإلكترونية الموجهة إلى المراهقين وتدفعهم إلى الانتحار.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الوفيات بسبب هذه اللعبة في الدول العربية، إلا أنها سجّلت ضحايا في أكثر من بلد عربي كالأردن ولبنان وغيرهما.

و"الحوت الأزرق" تطبيق يُحمَّل على أجهزة الهواتف المحمولة، ابتكره الروسي فيليب بوديكين، ويتكون من 50 تحدٍ، على اللاعب اجتيازها جميعًا، وبينها مهام تهدف إلى كسب ثقة المسؤول عن اللعبة، ومنها إيذاء النفس.

وتشمل تحدّيات اللعبة مشاهدة أفلام رعب في أوقات متأخرة من الليل، وسماع موسيقى غريبة، والصعود لأماكن شاهقة الارتفاع، وصولًا للتحدي النهائي الذي يطلب من اللاعب الانتحار.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعودية
#الحوت الأزرق
#الانتحار شنقا
#طفلة سعودية
#إيذاء النفس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ساعة الجاسوس الإسرائيليّ تُلهِب تعليقات المُغرّدين بـ"تويتر"
ساعة الجاسوس الإسرائيليّ تُلهِب تعليقات المُغرّدين بـ"تويتر"

2018-07-06

غارة روسية تودي بحياة المسنة الشهيرة عائشة الزعبي
غارة روسية تودي بحياة المسنة الشهيرة عائشة الزعبي

2018-07-06

تطبيقات الهواتف لا تسجل صوتك بل تصورك!
تطبيقات الهواتف لا تسجل صوتك بل تصورك!

2018-07-06

الأكثر قراءة

دعوات لإنقاذ

دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير

2018-07-05
فضيحة: عملية الموساد

فضيحة: عملية الموساد "الخاصة" ليست أكثر من شراء في مزاد

2018-07-05
مصادر: ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

مصادر: ألمانيا تتوسط بين حماس وإسرائيل لصفقة تبادل

2018-07-05
6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

6 هزات أرضية خلال أقل من 24 ساعة

2018-07-05
النيابة تستأنف ضد قرار إحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي

النيابة تستأنف ضد قرار إحالة الشيخ صلاح للحبس المنزلي

2018-07-05