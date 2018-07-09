مقتل 8 صحفيين يمنيين منذ مطلع العام الجاري

لقيَ 8 صحافيين يمنيين مصارِعهم، في النصف الأول من العام الجاري، وفق تقرير أصدره اليوم الأحد، مركز يمني متخصص يحمل اسم "مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي".

وأعلن مرصد الحريات، عن تسجيل 53 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الاول من العام 2018.

وطالت تلك الانتهاكات بحسب تقرير قالت "الأناضول" إنها اطّلعت عليه؛ إعلاميين، ومؤسسات إعلامية، وتنوعت الانتهاكات بين القتل، والإصابة، والاختطاف، والاعتداء، والتهديد، واستهداف المؤسسات الإعلامية.

وأشار التقرير إلى استمرار حالة التراجع في الحريات الإعلامية باليمن، حيث أُدرجت في السنوات الأخيرة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حرية الصحافة.

وقال التقرير إن "المشهد الإعلامي في اليمن أصبح يتسم بوقائع القمع والانتهاكات في ظل تراجع لأدوات ووسائل التضامن مع الضحايا وشعور الجناة أنهم بعيدون عن يد العدالة والعقاب".

ووثَّق التقرير 53 انتهاكًا ضد الحريات الاعلامية خلال النصف الأول من 2018، أبرزها مقتل 8 صحفيين في تعز، والحديدة، والبيضاء .

وبحسب التقرير فإن "جماعة الحوثي (أنصار الله) تتصدر قائمة الانتهاكات ضد الصحفيين بواقع 27 حالة انتهاك، تليها أطراف تابعة للحكومة بواقع 14 انتهاكًا".

وسجَّل التقرير "7 انتهاكات قام بها مجهولون، و3 انتهاكات من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وانتهاكان من قبل متنفذين (لم يحددهم)".

ومنذ نحو 3 أعوام، تشهد اليمن، حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.