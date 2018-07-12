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حملة مصرية لمقاطعة السجائر اعتراضًا على رفع الأسعار

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 16:23

حملة مصرية لمقاطعة السجائر اعتراضًا على رفع الأسعار
صورة ساخرة من رفع أسعار السجائر (تويتر)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

عقب قرار رفع أسعار السجائر في مصر، الذي أقره مجلس النواب المصري، والذي يبدأ سريانه منذ اليوم، الخميس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو لمقاطعة التدخين لمدة أسبوعين، في خطوة لتأكيد رفض سياسة الحكومة المصرية والرئيس المصري السيسي، ورفض غلاء الأسعار والمعيشة.

وبين الأصوات المعترضة على قرار رفع الأسعار، كتبت مدونة باسم "شيري" على حسابها في تويتر:

"#قاطع_السجاير_أسبوعين، وغدًا سندعو لمقاطعة اللحمة لأسبوعين، وكذلك الأسماك والدجاج والرز والسكر والشاي والقهوة، حتّى نشتري مقابر ونموت ليعيش الرئيس والوزراء وطبقة المنتفعين من رجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش".

فيما كتبت مدونة أخرى في تويتر تخاطب السيسي "بدلًا من رفع الأسعار لما نستهلكه يمكنك التخفيف من مرتّبات الوزراء ومصروفاتهم".

وقالت مدونة باسم نورهان، إنّ "السجائر سلع مهمة جدًّا للحكومة، إذ تأتي ربع ميزانية الدولة من ضريبة السجائر وحدها، يكفي أن نمتنع يومًا واحدًا أو يومين لنكبدهم خسارة مليار جنيه لليوم" وأكملت تؤكّد أنّ الشعب المصري "معوق" على حد تعبيرها، "ستبكون وتعترضون وتشتمون الحكومة ولكنكم ستشترون السجائر كالعادة".

وتساءلت مدونة أخرى، "أتظنّون التدخين رفاهية؟ ليس التّدخين إلّا محاولاتنا لعلاج حرقة الدّم بعد غلاء الأسعار، بدلًا من كبت قهرنا حتّى نموت".

وكتب أحد المدونين ساخرًا، "أنت على نظام أيامك سوداء، للتحويل لنظام ‘انت لسه شفت حاجة‘ اضغط#".

وكتبت مدونة أخرى على تويتر إنّ ""الشعب القادر على مقاطعة التدخين لأسبوعين رفضًا لسياسات الحكومة و‘قلة أدبها‘ قادرٌ على تغيير الوضع القائم، فربما تكون البداية من هنا".

 

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#قاطع السجاير اسبوعين
#غلاء الأسعار
#غلاء المعيشة
#مصر
#السيسي

من عرب 48

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