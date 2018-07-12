حملة مصرية لمقاطعة السجائر اعتراضًا على رفع الأسعار

عقب قرار رفع أسعار السجائر في مصر، الذي أقره مجلس النواب المصري، والذي يبدأ سريانه منذ اليوم، الخميس، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو لمقاطعة التدخين لمدة أسبوعين، في خطوة لتأكيد رفض سياسة الحكومة المصرية والرئيس المصري السيسي، ورفض غلاء الأسعار والمعيشة.

وبين الأصوات المعترضة على قرار رفع الأسعار، كتبت مدونة باسم "شيري" على حسابها في تويتر:

"#قاطع_السجاير_أسبوعين، وغدًا سندعو لمقاطعة اللحمة لأسبوعين، وكذلك الأسماك والدجاج والرز والسكر والشاي والقهوة، حتّى نشتري مقابر ونموت ليعيش الرئيس والوزراء وطبقة المنتفعين من رجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش".

#قاطع_السجاير_اسبوعين وبكرة تقولوا نقاطع اللحلمة اسبوعين والأسماك والفراخ والرز والسكر والشاي والقهوة

ونشتري مقابر ونموت ويعيش الرئيس والوزراء وطبقة المنتفعين من رجال الأعمال والقضاء والشرطة والجيش — شيري (@sryuazz) July 11, 2018

فيما كتبت مدونة أخرى في تويتر تخاطب السيسي "بدلًا من رفع الأسعار لما نستهلكه يمكنك التخفيف من مرتّبات الوزراء ومصروفاتهم".

#قاطع_السجاير_اسبوعين بدل ماتغلي علينا نقص من مرتبات الوزرا وفشخره وبدلات كل وزراه — nehad (@nehad_n0) July 11, 2018

وقالت مدونة باسم نورهان، إنّ "السجائر سلع مهمة جدًّا للحكومة، إذ تأتي ربع ميزانية الدولة من ضريبة السجائر وحدها، يكفي أن نمتنع يومًا واحدًا أو يومين لنكبدهم خسارة مليار جنيه لليوم" وأكملت تؤكّد أنّ الشعب المصري "معوق" على حد تعبيرها، "ستبكون وتعترضون وتشتمون الحكومة ولكنكم ستشترون السجائر كالعادة".

السجائر سلعه مهمه جدا للحكومه ربع ميزانه الدوله من ضريبه السجائر لوحدها امتنع يوم بس واتنين واليوم هيقف عليهم بخساره مليار جنيه بس انتوا شعب معوق هتعيط وتشتري تشتم الحكومه وتشتري وتقول انا هعمل اي يعني متعملش حاجه اشتري بس اخرس بقي محدش يسمع صوت امك #قاطع_السجاير_اسبوعين — Norhan (@Norhan1Mahmoud) July 12, 2018

وتساءلت مدونة أخرى، "أتظنّون التدخين رفاهية؟ ليس التّدخين إلّا محاولاتنا لعلاج حرقة الدّم بعد غلاء الأسعار، بدلًا من كبت قهرنا حتّى نموت".

#قاطع_السجاير_اسبوعين هو انتوا فاكرين ان شرب السجاير رفاهية دا علاج لحرقة الدم من الاسعار والغلا بدل ما نتشل ونطق نموت بننفخ ارفنا — Hanaa (@noor1768) July 12, 2018

وكتب أحد المدونين ساخرًا، "أنت على نظام أيامك سوداء، للتحويل لنظام ‘انت لسه شفت حاجة‘ اضغط#".

#قاطع_السجاير_اسبوعين



انت الان على نظام ايامك سوده

للتحويل لنظام انت لسه شفت حاجه

اضغط # — Du3aa (@Doaa33133) July 12, 2018

وكتبت مدونة أخرى على تويتر إنّ ""الشعب القادر على مقاطعة التدخين لأسبوعين رفضًا لسياسات الحكومة و‘قلة أدبها‘ قادرٌ على تغيير الوضع القائم، فربما تكون البداية من هنا".