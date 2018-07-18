غرامة 3.4 مليار يورو على جوجل لـ"ممارسات غير قانونية"

بتهمة الاحتكار وتكريس تفوّق تطبيقاتها في منظومة أندرويد، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شبكة "جوجل" عملاق الإنترنت، لتنذر المفوضية الأوروبية من خلال هذا القرار، بضرورة "وضع حدٍّ لممارساتها غير القانونية في مهلة لا تتجاوز تسعين يومًا" وتهددها بمواجهة "عقوبات مالية يمكن أن تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية لمجموعتها الأم ألفابيت".

وبلغت الغرامة التي فرضت على جوجل اليوم، الأربعاء، مبلغ 4.3 مليار يورو، بعد أن اتّهمتها المفوضية الأوروبية باستغلال الموقع المهيمن على نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، بغية تسويق تطبيقاتها المختلفة، وبشكل خاص، محرّك البحث التابع لها على الإنترنت.

فيما قالت مفوضة الاتحاد لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان صحفي :"ما تفعله جوجل غير قانوني بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. فهي تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة، والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة".

ويتجاوز هذا المبلغ الرقم القياسي السابق للعقوبات التي فرضت على جوجل أيضًا، وكان قدره 2,45 مليار يورو وذلك بتهمة استغلال موقعها المهيمن في البحث الإلكتروني في تغليب أداتها لمقارنة الأسعار "غوغل سوبينغ" على حساب خدمات منافسة له.

وتعد هذه أكبر غرامة تفرضها جهات مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي على شركة منفردة. وتتجاوز هذه الغرامة غرامة قدرها 1.06 مليار يوروسبق أن فرضها الاتحاد على شركة إنتل الأميركية لتصنيع الرقائق الإلكترونية في عام 2009.

ومن جهتها أعلنت جوجل عن نيتها للاستئناف على هذا القرار مؤكّدة عدم رضاها عن هذه الغرامة التي فرضتها عليها المفوضية الأوروبية.