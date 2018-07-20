حوالي نصف سكان العالم ما زالوا منقطعين عن الإنترنت

كشفت دراسة حديثة صدرت عن رابطة "جي إس إم إيه"، نشرت وكالة "الأناضول" تقريرًا عنها يوم أمس، الخميس، أنّ 4 مليارات شخص حول العالم، ما زالوا غير متصلين بشبكة الإنترنت وغيرمستفيدين من خدماتها، حتى نهاية العام 2017، يعيش معظمهم في البلدان النامية.

وجاء في الدراسة أيضًا أنّ هناك 3.3 مليارات شخص متصلين بشبكة الإنترنت الجوال، ما يعادل نسبة %44 من سكان العالم، ليرصد التقرير بهذا زيادة قدرها 300 مليون منذ عام 2016.

وأوضحت الدراسة أن البلدان النامية بحاجة إلى سياسات أفضل في مجال تسعير "الطيف الترددي"، لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمليارات من الأشخاص غير المتصلين بالإنترنت. والطيف الترددي من الموارد الطبيعية المحدودة، وهو الأساس لكل التقنيات اللاسلكية والخدمات والأنشطة اليومية للمجتمع ذات الصلة، ويشمل أيضًا بث الراديو والتلفزيون، وخدمات المحمول.

ولفتت الدراسة، إلى أن أسعار الطيف الترددي في البلدان النامية، أعلى في المتوسط بنسبة ثلاثة أضعاف عن الأسعار في البلدان المتقدمة، وهو ما يشكل عائقا رئيسا أمام زيادة انتشار استخدام الهاتف المحمول. وترى الدراسة أن الحكومات تلعب دورا أساسيا في زيادة أسعار الطيف الترددي، بهدف زيادة عائدات الدولة من ترخيص الطيف الترددي بشكل كبير.

وتجمع رابطة "جي إس إم إيه" ما يقارب 800 من شركات الاتصالات الجوالة في العالم، و300 شركة في منظومة الاتصالات الجوالة الأوسع، التي تشمل الشركات المصنعة للهواتف والأجهزة الجوالة وشركات البرمجيات ومزود بالمعدات وشركات الإنترنت.