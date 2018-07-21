مرّة أخرى: وسم ارحل يا سيسي يتصدّر تويتر

من جديد، وللمرّة الثانية خلال أسبوعين، تصدّر وسم (هاشتاغ) "ارحل يا سيسي" الترند المصري في تويتر، اليوم، السّبت، لأكثر الوسومات تداولًا.

ويأتي انتشار الوسم بين الفترة والأولى كردّ فعل على التراجع الكبير في حريّة الإعلام بمصر، الذي يسبّح جميعه بحمد النظام المصريّ، ويمنع كل صوت مخالف من الظهور فيه، بالإضافة إلى التدهور في الأوضاع السياسيّة والاقتصادية في البلاد.

ورغم كل محاولات الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري للدفع بوسم مضادّ، إلا أن وسم "ارحل" هو الأكثر تداولا ورواجًا حتّى الآن.

وعلى الوسم غرّد الإعلامي أسامة جاويش: #ارحل_يا_سيسي فقد صرنا في زمن تصبح الجماجم الأثرية ذو خلفية عسكرية نفاقا لك فبئس عهدك وبئس نفاقك وبئس حكمك العسكري.

#ارحل_يا_سيسي فقد صرنا في زمن تصبح الجماجم الأثرية ذو خلفية عسكرية نفاقا لك فبئس عهدك وبئس نفاقك وبئس حكمك العسكري — أسامة جاويش (@osgaweesh) July 21, 2018

أمّا المغرّد وجدي حسين فقد كتب على الوسم ذاته، أيضًا: زيادة ٧٥% على أسعار الغاز الطبيعي