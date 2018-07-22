الخارجية الإسرائيليّة تهاجم BBC وCNN بسبب غزّة

هاجم المتحدث باسم الخارجيّة الإسرائيليّة، عمانوئيل نحشون، أمس، السبت، شبكتي "سي إن إن" الأميركيّة، و"بي بي سي" البريطانيّة، بسبب تغطيهما للغارات الإسرائيليّة على قطاع غزّة، الجمعة.

واتهم نحشون، ومن خلفه وسائل الإعلام الإسرائيليّة، "سي إن إن" بتغطيتها "غير المتوازنة" لغزّة، بسبب التغريدة التالية: "إسرائيل تقول إن إحدى دباباتها استهدفت مقرًا لحماس السبت ردًا على محاولة لاختراق الجدار الأمني، بعد يوم عنفٍ قتل فيه 4 فلسطينيين وجندي إسرائيلي واحد".

وأثارت طريقة كتابة التغريدة غضبًا في الخارجيّة الإسرائيليّة، "لأنها تظهر وكأن قتل الفلسطينيين الأربعة جاء قبل قتل الجندي الإسرائيلي"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي أكملت: "وبذلك، تحمّلون مسؤولية إسرائيل مسؤوليّة التّصعيد، في حين أنّ حماس هي من تتحمّل مسؤوليّة ذلك".

كما هاجمت الخارجية الإسرائيليّة هيئة البثّ والإذاعة البريطانيّة الرّسمية "بي بي سي"، عبر إعادة تغريد تغريدة لمستشار المرشّح الأميركي الرّئاسي السابق عن الحزب الجمهوري، السيناتور تيد كروز، جاء فيها: "جندي إسرائيلي قتل بإطلاق نار – هكذا تغطّي بي بي سي إطلاق إرهابيّي حماس النار الذي تسبب بمقتل جندي إسرائيلي. وهذه هي الصيغة الجديدة إن قتل إسرائيلي بعملية دهس: إسرائيلي أصيب بسيارة".