صرعة "كيكي" تجتاح العالم والعرب قابلوها بالسخرية

تواصل منصات التواصل الاجتماعي إثبات "نجاعة" سيطرتها على أهواء مستخدميها، عبر تحفيزها لهم بتصدر العالم الإفتراضي عن طريق فتح المجال التنافسي أمامهم.
وأتاحت هذه الوسائل لانتشار عدّة صرعات غريبة من نوعها، وكان آخرها رقصة "كيكي"، التي استطاع مغني الراب الأميركي، "دريك"، عبر أغنيته حديثة الانتشار "إن ماي فيلينغس"، إلهام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي بعضهم البعض عبر أشرطة مصوّرة تُظهر مدى اتقانهم للرقصة.
ورغم عدم وجود تعليمات مُحددة للرقصة إلّا أن أكثر ما يُلفت النظر فيها، هو أنها تقوم على أن يخرج سائق أو راكب سيارة ما من مركبته خلال سيرها، ويقوم بالرقص بجانبها بحيث يستطيع مجاراة سرعتها، مُقلدًا الحركات التي تظهر بالفيديو الرسمي للأغنية، وبإتقان.
وكما كل صرعة غربية، لم تنجو هذه أيضًا من سخرية العالم العربي، حيث بدأ مستخدمو مواقع التواصل العرب بتصوير فيديوهات مماثلة لكن بنكهتهم الخاصة.
#كيكي يفوز باكثر واحد ضبطها يستاهل الشهره ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/zXZwx03vRD— Sila . (@6ililv) July 18, 2018
#كيكي هههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/gge5jCmz77— البرود (@Broed2030) July 18, 2018
#كيكي بالجنبيه ياعم pic.twitter.com/uEaj87LnOr— zahra (@itzRozie) July 18, 2018
#كيكي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . pic.twitter.com/4phXYpuAso— عماد الزيلعي (@Cnd2P) July 19, 2018
هاكم اياها بنكهه جنوبيه— ☾ (@eila_166) July 19, 2018
#كيكي pic.twitter.com/A9SN7Vf05t
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