خسوف القمر الأحمر يُضيئ الواقع الافتراضيّ

تفاعلَ الكثير من المغرّدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع إحمرار القمر، في أطول خسوف كلي يشهده قرنُنا، إذ إنه يظهر في حلّته الدموية في أغلب أنحاء العالم، وفي يلادنا بهذه الأثناء، ومن المُتوقع أن يبقى الخسوف ظاهرًا حتى الدقيقة الـ30 بعد منتصف الليلة الجمعة.

(صورة خاصة بـ"عرب 48" - جواد عمري)

وأرفق العديد من المغرّدين دعاء خسوف القمر، متمنيّن الهداية والعافية، إذ كتب أحد المغرّدين: "دعاء خسوف القمر سبحانك يا الله غفرانك يا الله سبحان الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلُ في فلكِ يسبحون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرُكَ ونتوب إليك فلولا أنت ما تبنا إليك". وأبدى مُغردون انبهارهم بجمال المشهد النادر.

you can clearly see Mars right beneath the moon right now

it's so bright & beautiful #LunarEclipse #خسوف_القمر pic.twitter.com/H7MAzVrQOm — YaZaN (@YazanSalhi) July 27, 2018

وأبدى معظم المغردين سعادتهم بهذه الظاهرة النادرة، مُرفقين صورا للقمر التقطوها بأنفسهم، وبالطبع لم تخلُ التعليقات من الطرافة إذ قالت إحدى المغرّدات إن ظاهرة الخسوف تتزامن مع يوم عرسها.

يا ناس اكتشفت انو بموعد عرسي



في ظاهره ما تحدث غير كل 100سنه



خسوف القمر الدموي



يوم مميز بالنسبه لي



وجت صدفه



واحلى صدفه يوم عرسنا ظاهره بالكون نشاهده مع بعض يوم عرسنا تحصل كل ميه سنه شي منتها الروعه



27/7/2018 pic.twitter.com/gSsdZdnXMF — طناخه غياااب لشهر (@amoo95n) July 22, 2018



وبدأ مغرّدون ومتفاعلون بنشر صور القمر التي التقطوها، معنونين الصورة بشكل يُبرز أسماء بلدانهم، مثل عبارة "هنا السعودية" أو "من الأردن" وغيرها من البلدان العربيّة. ولم يخفى الحس الكوميدي الهادف، إذ أرفق بعض المتفاعلين صورة القمر شديد الاحمرار مع صورة لوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من باب السخرية.



وأشار البعض إلى الجانب العلمي الفيزيائيّ الذي سيّر الظاهرة وأدى إلى حدوثها، مُرفقين صورا تفصيلية تشرح المراحل التي مرّ بها القمر كي يصل إلى حالته اليوم.

ولم يُخفِ العديد من المتفاعلين خوفهم من الظاهرة، أو من تبعاتها، إذ كتبت إحداهن: "يالله يارب ارحمناااا صدقققق ضاق صدري و احس الله يعبر لنا برضاه او عدمه عنا كل نهاية سنة، خسوف كلي دموي #خسوف_القمر اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة كافة اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك".

خسوف القمر الكُلي اللي حيستمر ٦ ساعات بيوم الجمعة مخوفني ومقلقني جداً. — ّ (@idk__wallah) July 23, 2018

وذكر البعض، الأرقام النادرة التي تُسجّلها الظاهرة بحلولها في عامنا هذا، إذ قال أحدهم في وقت سابق: "غدا حدث فلكي نادر جدا وهو خسوف القمر الدموي الأحمر، وسيستمر الخسوف "الكلّي" للقمر أكثر من 100 دقيقة وهي أطول مدة في هذا القرن. - يبدأ الخسوف 8 ليلا. - الخسوف "الكلّي" للقمر 10:30 ليلا. - ينتهي الخسوف "الكلّي" للقمر 12:10 بعد منتصف الليل. - ينتهي الخسوف بالكامل 2:30 فجر السبت".

غداً حدث فلكي نادر جداً وهو خسوف القمر الدموي الأحمر، وسيستمر الخسوف "الكلّي" للقمر أكثر من 100 دقيقة وهي أطول مدة في هذا القرن.

- يبدأ الخسوف 8 ليلاً.

- الخسوف "الكلّي" للقمر 10:30 ليلاً.

- ينتهي الخسوف "الكلّي" للقمر 12:10 بعد منتصف الليل.

- ينتهي الخسوف بالكامل 2:30 فجر السبت. pic.twitter.com/3kQT4PygAD — Eyad - إيـاد (@Eyaaaad) July 26, 2018

ولم يغب مُحبو الشعر عن المشهد، فقال أحدهم: "من الماضي زغرد السمار في ليل السمر وطابت الدبكه على ضرب الدفوف لولس العليق في حلو الثمر ماينوله كود واحد بالضيوف دابآ اسود سمم الموت الحمر ويحمل العمبر على صفر الكفوف يطلس الصبغه على وجه القمر وجونا معتم وانا احسبه خسوف ضاعت الفرصه على ليلة عمر والهنوف اضحت واذا ماهي هنوف".

