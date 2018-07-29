قلب الشبكة ينبض: عهد تتنفّّس حُريّة

تنفّست مواقع التواصل الاجتماعيّ المختلفة، الحُريّة مع الفتاة الفلسطينيّة عهد التميمي، التي خرجت من سجون الاحتلال، اليوم الأحد، بعد ثمانية أشهر قضتها خلف القصبان بتُهمة الاعتداء على جندي إسرائيليّ.

وشهدت مواقع التواصل تفاعلًا قلّ نظيرهُ مع خروج عهد، لا سيّما أنها باتت معروفة قبل أن تخرج من غياهب سجون الاحتلال، حتّى أن البعض اعتبروا أنها "أيقونة فلسطينية" ترمزُ للتّحدي والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيليّ.

لحظة الإفراج عن #عهد_التميمي ووالدتها ناريمان بعد 8 أشهر من الاعتقال pic.twitter.com/bKOYkZ28Eb — ebtsamsalem (@EbtsamElatvana) July 29, 2018

والتفت كثيرٌ من المُغرّدين إلى أولى تصريحات عهد بعد معانقتِها الحرية، إذ قالت: "الفرحة ناقصة لأنه في أسيرات في سجون الاحتلال".

"الفرحة ناقصة لانو كل خواتي الاسيرات مش معاي"#عهد_التميمي حرة pic.twitter.com/XwooiJfzA2 — محمد الجبور (@mohammed_jbour) July 29, 2018

وأرفق مُعظم المغرّدين صورًا وفيديوهات توثّق اللحظات الأولى لموعد عهد مع الحرّية، ولقائها مع أحبّتها وأقاربها في مشاهد مؤثّرة.

عهد تتنفس عبق الحرية في وطن سُلب من الحرية

يعيش أبطاله الحرية في قلوبهم

هنيئا لفلسطين ب #عهد_التميمي pic.twitter.com/bsSLzWnQMs — آية حسونة / غزة (@Aya_Hassoun24) July 29, 2018

وعَنوَنَ مُغرّدون منشوراتِهم بجمل وعبارات تحفيزية تعكس معاني الحرّيّة التي رأوا أن عهد جسّدتها من خلال صمودها، فقال أحد المُغرّدين: "ما يزال العرب أمة حرة ما دام فيهم أمثال عهد التميمي الحرة".

ما يزال العرب أمة حرة ما دام فيهم أمثال #عهد_التميمي الحرة pic.twitter.com/LWqRPLim4T — زكريا المحرمي (@almuharrmi) July 29, 2018

وكالعادة؛ لم يسمح مُحبّو الشّعر وعذب الكلام، أن يمرّ الموقف دون تعليقِ "موزونٍ" منهم، فكتب أحدهم يقول: "قفْ شامخاً وارسم من الآي العبرْ قفْ شامخاً أنت الشريف المنتظرْ . عهدُ الكرامةِ أخرستْ أفواهكمْ ورَمَتْ على كلّ الوجوه من العبرْ . يا أيّها الشعبُ العظيمُ تحيةً اضربْ فمن كفيك يندلع الشررْ . ستعودُ يا أقصى برغم أنوفهمْ حتى وإن عقدوا عليك المؤتمرْ".

قفْ شامخاً وارسم من الآي العبرْ

قفْ شامخاً أنت الشريف المنتظرْ

.

عهدُ الكرامةِ أخرستْ أفواهكمْ

ورَمَتْ على كلّ الوجوه من العبرْ

.

يا أيّها الشعبُ العظيمُ تحيةً

اضربْ فمن كفيك يندلع الشررْ

.

ستعودُ يا أقصى برغم أنوفهمْ

حتى وإن عقدوا عليك المؤتمرْ#أحمد_العزري #عهد_التميمي pic.twitter.com/6FI7qVxt2R — أَحْمَـــــدْ (@alazri05) July 29, 2018

ولم يقتصر التّضامُنُ مع عهد، على أفراد الشعب الفلسطينيّ، بل تجاوزَ ذلك، إذ تفاعلَ عددٌ لا بأس به من مشاهير العالم العربي مع عهد، مثل المغنية اللبنانية إليسا، التي كتبت في حسابها بـ"تويتر": "مبروك الحرية عهد التميمي أجمل خبر لأهم قضية. كل أهل فلسطين عندن بطلة". وتفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نجيم مع خبر الإفراج عن عهد، قائلةً: "بتلبقلك الحرية صباح الحرية !عهد التميمي فلسطين".

وقالت نجوى كرم: "منعرف الكرامة إلها تَمَن... بتخلّينا نعيش أحرار والحرية طعما حلو... عهد التميمي". فيما قال المذيع ومقدّم البرامج، نيشان: "هنا عهد التميمي: صوت الحرية والكرامة".

منعرف الكرامة إلها تَمَن..

بتخلّينا نعيش أحرار والحرية طعما حلو..#عهد_التميمي pic.twitter.com/6V1TGqqgI7 — Najwa Karam (@najwakaram) July 29, 2018

وأشار مُغرّد إلى تاريخ عائلة عهد النّضالي، وذكر معلومات عن اعتقال عهد وأمّها قائلا: "عهد التميمي من مواليد عام 2001 - والد عهد اعتقل لدى الإحتلال 11 مرة - والدة عهد أيضا اعتقلت 5 مرات - شقيق عهد استشهد برصاص الإحتلال - الإحتلال اعتقل والدة عهد أثناء قدومها لزيارتها في المعتقل - حسب تقرير صهيوني 64٪ من المعتقلين الفلسطينيين الأطفال تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم".

- #عهد_التميمي من مواليد عام 2001

- والد عهد اعتقل لدى الإحتلال 11 مرة

- والدة عهد أيضا اعتقلت 5 مرات

- شقيق عهد استشهد برصاص الإحتلال

- الإحتلال اعتقل والدة عهد أثناء قدومها لزيارتها في المعتقل

- حسب تقرير صهيوني 64٪ من المعتقلين الفلسطينيين الأطفال تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) July 29, 2018

وشارك البعض منشورات تعكس إصرار عهد على تحدي المحتل من خلال دراستها (التوجيهي) التي أكملتها خلف القضبان وتكلّلت بالنجاح، حيث جاء في أحد المنشورات التي شاركها العديد؛ "الأسيرة عهد التميمي تجتاز امتحان الثانوية العامة من داخل سجون الاحتلال وتحصل على معدل 84% ، ووالدتها ناريمان بنسبة 85% والاسيرة الجريحة إسراء جعابيص بنسبة 75% ، والاسيرة لمى البكري بنسبة 85% ، فيما سيتم اعلان نتائج الثانوية العامة للاسرى الذكور في شهر أكتوبر المقبل" .

وتطرّق البعض إلى اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، وبين عهد، بعد خروجها، وزيارتها لضريح الشهيد ياسر عرفات، فكتب أحدهم: "عباس يستقبل عهد التميمي ووالدتها، ويتحدث عن نموذج المقاومة السلمة. أين هي المقاومة السلمية التي يتبناها؟! مجرد شعار لا أكثر. من يتعاون مع عدوه أمنيا، ويعتبر ذلك التعاون ’مقدسا’، لا يمكنه الحديث عن مقاومة. يبقى أن المقاومة بكل الأشكال هي حق مشروع لشعبنا؛ رفضتها السلطة أم تبنتها".

عباس يستقبل عهد التميمي ووالدتها، ويتحدث عن نموذج المقاومة السلمة. أين هي المقاومة السلمية التي يتبناها؟! مجرد شعار لا أكثر. من يتعاون مع عدوه أمنيا، ويعتبر ذلك التعاون "مقدسا"، لا يمكنه الحديث عن مقاومة. يبقى أن المقاومة بكل الأشكال هي حق مشروع لشعبنا؛ رفضتها السلطة أم تبنتها. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) July 29, 2018

واستعرض مُغرّد الأرقام التي تعكسُ واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مُطالبًا المُتضامنين مع عهد، عدم نسيانهم، إذ كتب في صفحته: "لكل من تضامن مع عهد التميمي لا تنسوا أن 6500 أسيرفي سجون الإحتلال الصهيوني :- منهم 400 طفل منهم 62 أسيرة بينهن (21) أم و8 قاصرات منهم 1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى لعلاج عاجل منهم 48 أسيرا أمضوا 20 عام بالسجن منهم 25 أسيرا أمضوا ربع قرن منهم 12 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عام".

لكل من تضامن مع #عهد_التميمي



لا تنسوا أن 6500 أسيرفي سجون الإحتلال الصهيوني :-

منهم 400 طفل

منهم 62 أسيرة بينهن (21) أم و8 قاصرات

منهم 1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى لعلاج عاجل

منهم 48 أسيرا أمضوا 20 عام بالسجن

منهم 25 أسيرا أمضوا ربع قرن

منهم 12 أسيرا أمضوا أكثر من 30 عام — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) July 29, 2018

وذكرت أخرى الأعداد التي تعكسُ الواقع التي تعيشه الأسيرات الفلسطينيّات الأسيرات في سجون الاحتلال، في إشارة تقول؛ ما تزال السجون الإسرائيلية تحبس أسيراتٍ قاصرات غير عهد، إذ كتبت إحدى المغرّدات: "الاسيرات القاصرات بسجون الاحتلال الصهيوني، الاسيرة شروق دويات الحكم 16 سنة ، الاسيرة نورهان عواد الحكم 13 سنة، الاسيرة ملك سلمان الحكم 10 سنين، الاسيرة مرح بكر الحكم 8 سنين ونصف، الاسيرة منار شويكي الحكم 6 سنوات، الاسيرة شاتيلا من كفر قاسم الحكم 16 سنة". هذا بالإضافة لأسيرات أخريات، لسن قاصرات لكنهن يعانين الأمرّين بسبب الاحتلال، كالأسيرة إسراء الجعابيص.