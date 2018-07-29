نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

حاول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، استعطاف مشاعر المصريين بقوله إنه "حزين" لانتشار هاشتاغ "#ارحل_يا_سيسي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلّا أن الوسم الإلكتروني تصدّر اليوم التغريدات بشكل أكبر.

ورغم أن السيسي منّ على المصريين خلال خطابه بقوله إنه يحاول أنه يجعل مصر أمّة "ذات شأن" مستخدمًا عبارات مختلفة عبّر فيها عن "حزنه" الشديد للمطالبة برحيله، إلّا أن مستخدمي تويتر وجدوا في كلمته فرصة أخرى للسخرية منه كما يفعلون دومًا.

وبعد أن حاول "مؤيدون" للسيسي إطلاق هاشتاغ جديد بعنوان "حقك علينا يا سيسي" أمس السبت، عاد الوسم الأول المطالب برحيله لتصدّر أعداد التغريدات في مصر، حيث وصل إلى ما يزيد عن 120 ألف تغريدة.

علق أحمد الزرب على "حزن" السيسي لافتًا لإحالة 75 شخصًا إلى المفتي للبت بشأن إعادمهم أمس بسبب مشاركتهم باعتصام رابعة العدوية السلمي عام 2013، التي قمعها الجيش بقيادة السيسي وقتل أعداد كبيرة من المعتصمين:

يعنى انت زعلت لما سمعت #ارحل_ياسيسي واحنا لما نسمع باعدام 75 مواطن فى يوم نفرح ؟؟ — ahmed ezzarab (@aezzarab25) July 29, 2018

وكتبت صفحة "هكمل حلمي":

السيسي اقسم بالله ولا جنيه اخدته من الحكومة من المشروعات المقامة حاليا اللي هي الفنكوش يعني

امال فلوس صندق النقد بتروح فين امي اللي بتخدها مثلا ما كفايه كداب قرفتنا يلعن ميتين امك #ارحل_ياسيسي — هكمل حلمي (@tolba37379416) July 29, 2018

وسخرت نسرين ياسين من تصريحات السيسي:

السيسي زعلان من #ارحل_ياسيسي طب سيبنا ننزل الميادين واحنا نعتذرلك بنفسنا #ارحل_ياسيسي — nissreen (@nissreenyassin) July 29, 2018

وقالت سارة أحمد:

#ارحل_ياسيسي شوية وكنا حنمل وكل حد يشوف الي وراه و... بس لما أنت زعلت والله محنزعلك تاني ههههه حنقهرك بس.. مترحل ياابن الوسخه.. ياشحات يابتاع الرز — Sarah Med (@sarahmed112) July 28, 2018

وشبهت دعاء السيسي بخسوف القمر الذي حدث يوم الجمعة الماضي:

يعني القمر كان عنده خسوف امبارح

والنهارده يزعل مننا

والله عيب علينا

#ارحل_ياسيسي — Du3aa (@Doaa33155) July 28, 2018

وسخر معتز محمود من السيسي:

وفت إيهاب المصري إلى أهمية الهاشتاغ:

#ارحل_ياسيسي الواحد كل دقيقة بيطمن على الهشتاج زي مايكون عيل من عياله اه والله احنا طلعنا بنكره السيسي اوي اوي — ايهاب المصري (@aRQj3CcA77qyU1Q) July 28, 2018

وأشارت عليا جاد، إلى أن الهاشتاغ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا "ترند" منذ مدّة: