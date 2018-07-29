  2. ميديا
  3. ميديا

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 09:23

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

حاول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، استعطاف مشاعر المصريين بقوله إنه "حزين" لانتشار هاشتاغ "#ارحل_يا_سيسي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلّا أن الوسم الإلكتروني تصدّر اليوم التغريدات بشكل أكبر.

ورغم أن السيسي منّ على المصريين خلال خطابه بقوله إنه يحاول أنه يجعل مصر أمّة "ذات شأن" مستخدمًا عبارات مختلفة عبّر فيها عن "حزنه" الشديد للمطالبة برحيله، إلّا أن مستخدمي تويتر وجدوا في كلمته فرصة أخرى للسخرية منه كما يفعلون دومًا.

السيسي "يحزن" من الوسم المطالب برحيله
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة للشعب المصري خلال بث حي، عاتبهم فيها بلهجة ربما تبدو تهديدية بعض الشأن، لانتشار وسم على مواقع التواصل الاجتامعي بعنوان "ارحل يا سيسي"، الذي تصدر موقع تويتر غالبية أيام الشهر الحالي.
 

وبعد أن حاول "مؤيدون" للسيسي إطلاق هاشتاغ جديد بعنوان "حقك علينا يا سيسي" أمس السبت،  عاد الوسم الأول المطالب برحيله لتصدّر أعداد التغريدات في مصر، حيث وصل إلى ما يزيد عن 120 ألف تغريدة.

علق أحمد الزرب على "حزن" السيسي لافتًا لإحالة 75 شخصًا إلى المفتي للبت بشأن إعادمهم أمس بسبب مشاركتهم باعتصام رابعة العدوية السلمي عام 2013، التي قمعها الجيش بقيادة السيسي وقتل أعداد كبيرة من المعتصمين:

وكتبت صفحة "هكمل حلمي":

وسخرت نسرين ياسين من تصريحات السيسي:

وقالت سارة أحمد:

وشبهت دعاء السيسي بخسوف القمر الذي حدث يوم الجمعة الماضي:

وسخر معتز محمود من السيسي:

وفت إيهاب المصري إلى أهمية الهاشتاغ:

وأشارت عليا جاد، إلى أن الهاشتاغ يتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولًا "ترند" منذ مدّة:

 


#السيسي حزين
##ارحل_يا_سيسي
#مصر

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_الشبكة: جوليا بطرس بين وسميّ "سيدة المقاومة" و"جوليا الأسد"
#نبض_الشبكة: جوليا بطرس بين وسميّ "سيدة المقاومة" و"جوليا الأسد"

2018-07-28

الاستخبارات المصرية توقف "أون لايف"... فشل إعلامي؟
الاستخبارات المصرية توقف "أون لايف"... فشل إعلامي؟

2018-07-28

خسوف القمر الأحمر يُضيئ الواقع الافتراضيّ
خسوف القمر الأحمر يُضيئ الواقع الافتراضيّ

2018-07-27

الأكثر قراءة

وفاة مي سكاف طبيعيّة... وجنازتها الجمعة المقبلة

وفاة مي سكاف طبيعيّة... وجنازتها الجمعة المقبلة

2018-07-28
حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

حراك برام الله رفضا للاعتقالات السياسية ونصرة لغزة

2018-07-28
حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

حالة الطقس: انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة

2018-07-28
سورية: النظام يسرب قائمة بألف قتيل قضوا تحت التعذيب

سورية: النظام يسرب قائمة بألف قتيل قضوا تحت التعذيب

2018-07-28
واشنطن تجدد سرا مساعيها لتشكيل

واشنطن تجدد سرا مساعيها لتشكيل "ناتو عربي" في مواجهة إيران

2018-07-28