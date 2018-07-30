5 مسلسلات من أنجح ما عرضته "نتفليكس"

إليكم خمسة مسلسلات وبرامج تصدرت نتفليكس في الآونة الأخيرة:

13 Reasons Why

يسرد المسلل أحداث رواية "ثلاثة عشر سببا"، التي تبدأ بانتحار مراهقة داخل إحدى المدارس الأميركية ليكتشف صديقها المقرب، كلاي جنسن، بعد مدّة قصيرة في منزله، صندوقًا غامضًا يحتوي على 7 أشرطة مسجلة من هانا بيكر، التي كان يُحبها بشكل سري قبل أن تُقدم على إنهاء حياتها.

وتشرح هانا عبر صوتها المسج على الأشرطة أسباب انتحارها. ويتضح لكلاي أنه ليس الوحيد الذي تلقى هذه الأشرطة، حيث استلم طلاب آخرون في المدرسة لأشرطة مماثلة، وشكلوا حلقات مركزية في الأحداث التي أدت إلى انتحارها. لكن دور كلاي يكمن بالأساس في طريقة توزيع الأشرطة بعد سماعها، حيث يجب أن يتبع تعليمات معينة غامضة.

Mindhunter

تدور أحداث المسلسل حول قصّة حقيقية عندما أسس مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وحدة جديدة مختصة بالنفسية الإجرامية وتعريف المجرم، بهدف مواجهة فكرة القتلة المتسلسلين، حيث لم يتمكن محققو الهيئة الحكومية حينها، من تحديد الأسباب من وراء جُرم هؤلاء، واعتبروا أن لا أساس لها.

من أجل ذلك، قامت "إف بي آي" بتشكيل مجموعة تتألف من محققين فدارليين وخبراء نفسيين يجوبون سجون الولايات المتحدة لمقابلة سجناء مختلفين أُدينوا بجريمة القتل المتسلسل لفهم دوافعهم، لكن قصص هؤلاء تبدأ بتحريك العملاء الفدراليين.

The Returned U.S. TV series

مسلسل إثارة فوق طبيعية فرنسي، تدور أحداثه في بلدة جبلية صغيرة تجتاحها ظاهرة غريبة بعد موت عدّة أشخاص، حيث أنهم يعودون إلى الحياة بطريقة ما. لكن ليس كأفلام ومسلسلات الأموات الأحياء التقليدية، فهؤلاء يعيشون من جديد دون التحول لشيء آخر، وكأن شيء لم يكن.

وتبدأ القصة بعد ظهور ضحايا حادث سير دامي، كان من المفترض أنهم لقيو مصرعهم، إلّا أنهم يعودون إلى بلدتهم كأشخاص عاديين دون أن يتأثروا من عودتهم المفاجئة إلى الحياة، ويحاول باقي سكان البلدة فهم ما يحصل.

The Crown

وصلت الملكة البريطانية، إليزابث، إلى عرشها بعد الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي فقدت العائلة الملكية معظم قوّتها لصالح البرلمان رئيس الحكومة، لكن رغم عدم وجود سلطة بيد إليزابيث، إلى أنها ما زالت من أهم الزعماء في العالم.

ويتناول المسلسل البريطاني حياة الملكة البريطانية، منذ زواجها من الأمير فيليب عام 1947 وحتى يومنا هذا، عارضًا الأجندات السياسية المختلفة والتحالفات التي أنشأتها إليزابث حتى وصلت إلى هذه الدرجة من القوة والشهرة.

The Blacklist

تدور أحداث مسلسل الإجرام والإثارة الأميريكي، حول جندي سابق في البحرية الأميركية، ريموند ريد ردنغتون تحول إلى مجرم جبّار معروف، يُسلم نفسه بمرحلة ما بشكل طوعي لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" بعد تفاديه الإدانة لعقود من الزمن.

ويبدي استعداده لتسليم قائمة طويلة بأقوى المجرمين العالميين، بمقابل منحه حصانة كاملة وعدم إدانته، لكنه يصر على العمل مع عميلة إف بي آي واحدة فقط باسم إليزابيث كين.