"تويتر" يفضح "وهم المحافظة" وجرائم العنف الأسري في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "غرفةً" في منزل في السعودية تبدو أشبه بالسجن، بكتابات كثيرة على جدرانها تعبّر عن تعنيف مستمرّ لفتاة تدعى "هدو" وفقًا لما كتبته هي على أحد الجدران. وأثار الفيديو ثائرة الكثيرين والكثيرات في السعودية، ليتصدر وسم #أنقذوا_هدو قائمة الـ "ترندز" في تويتر، بين ذعر من المشاهد وتعاطف مع صاحبة القضية، ومناشدات لإنقاذها.

#انقذوا_هدو

سهل انهم يوصلون لصاحب الفيديو ومعرفة هو بأي منطقة ويتوصلون للشخص اللي كان ساكن قبله وبنى هالسجن، ارجوكم ساعدوا في انهم يوصلون لها ويعرفون سبب سجنها بهالغرفة ماتدرون وش احساسها بهاللحظة لو حية ومازالت مسجونة

pic.twitter.com/qUulTmXz54 — مناة (@manat9_) July 31, 2018

فكتبت مدونة تعرّف نفسها على أنها "نسوية سعودية" تقول: "مؤلم جدًّا ما يحدث في داخل البيوت السعودية تحت الجدران، ما يفعل بالأطفال والإناث، من تحرش من الأهل وسجن في المنزل وضرب وتعنيف، كأننا في ققص أفلام الرعب". وأضافت: "الحياه دون قانون صارم وحازم رخيصة جدًا، السلطة المطلقة تخلق الوحوش".

مؤلم جداً جداً مايحدث داخل البيوت السعودية تحت الجدران مايفعل بالاطفال والاناث

كأننا بقصص افلام الرعب

تحرش من الاهل

سجن وزنزانه داخل البيت

ضرب

تعنيف

الحياه بدون قانون صارم وحازم رخيصة جداً

السلطة المطلقة تخلق الوحوش



#أنقذوا_هدو#اسقاط_الولايه — مالي خلق (@w3eey) August 1, 2018

وكتبت مدونة أخرى على "تويتر": "من قال إن السعودية ألغت العبودية؟ مايعرف بنظام الولاية اليوم هو نوع جديد من أنواع العبودية حيث لا تمتلك الفتاة نفسها ولا تمتلك حق الاختيار في أبسط قراراتها وإنما يمتلكها شخص آخر منفصل عنها يمتلك عقلاً آخر وجسم آخر".

من قال السعودية ألغت العبودية ؟

غير صحيح لم تلغى ولكن تحولت من شكل لآخر ومايعرف بنظام الولاية اليوم هو نوع جديد من أنواع العبودية حيث لا تمتلك الفتاة نفسها ولا تمتلك حق الاختيار في أبسط قراراتها وإنما يمتلكها شخص آخر منفصل عنها يمتلك عقلاً آخر وجسم آخر يدعى "ولي أمر".#انقذوا_هدو — Rs (@1__Rs) August 1, 2018

وأضافت في تعليق على المنشور: "لو استطاعت الفتاة تهريب هاتفها للداخل واتصلت بالجهات المختصة فباعتبار أن القانون لا يسمح لهم بالدخول الى المنازل سيطلبون منها أن تجعل ولي أمرها "سجانها" يفتح الباب لهم ويأذن لهم بالدخول لتحريرها. حقاً شيء مُضحك ! لا أعلم من الأحمق الذي وضع مثل هذه القوانين".

مكالمة مع أحد جهات الحماية المختصة /

- ألو لو سمحت ممكن تنقذني !

- انتي وينك الحين ؟

- انا بالبيت ولي امري ضربني وحبسني

- اوك اختي خلي ولي امرك يتواصل معانا نحتاج منه يفتح لنا الباب ويجيبك لنا أو يسمح لنا ندخل البيت وناخذك لسجن الرعاية.#انقذوا_هدو#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه755 — Rs (@1__Rs) August 1, 2018

ولم تكن وحدها من تحدّثت عن نظام الولاية والمنظومة القانونية التي تحمي انتهاكات حقوق الكثيرات من النساء والفتيات في السعودية، فقالت مدونة أخرى: "ألا يكفي هذه الفتاة أنها ولدت في بلد يسجن المرأة بعفن العادات والتقاليد، ويسلبها كرامتها وإنسانيتها وحقوقها باسم الدين، ولا يوجد فيه قانون يحمي المرأة، أعليها أيضًا أن تسجن في غرفة قذرة تفوقت على قذارة أقفاص الحيوانات؟".

#أنقذوا_هدو

مايكفيها انها خلقة ف بلد يسجن المراة بعفن العادات وتقاليد ويسلبوها كرامتها وانسانيها وحقوقهم باسم بالدين

بلد لايوجد ف قانون يحمي كرامة المراة ويحفظ حقوقها لانها بقانونة قاصر تابعة لذكر

كمان تسجن ف غرفة قذرة اقفاص الحيوانات افضل منها بمراحل pic.twitter.com/laxCfuqRwe — علامة الصحوة الماسة (@_mlllAKh) August 1, 2018

وكتب الشاب مطلق القرفي على حسابه في "تويتر": نحن "أبناء هذا المجتمع ونعرف أن هناك من سُجنت وضُربت فقط لأنها أرادت التعليم لترتقي والوظيفة لتعيش! جريمتها البحث عن الكرامة".

تقول"ليه تطق الصدر دام أضلوعك ردية" حفرت معاناتها على جدران زنزانتها واليوم نسمع صدى حروفها في تويتر.

بعيدا عن تكذيبك للقصة فهذا لايهم لأننا ابناء هذا المجتمع ونعرف ان هناك من سُجنت وضُربت فقط لأنها أرادت التعليم لترتقي والوظيفة لتعيش!

جريمتها البحث عن الكرامة.

#انقذوا_هدو — مطلق القرفي (@MutlaqHPM) August 1, 2018

وعلّقت الشابة فاطمة بنت فهد بن سعيد على إحدى المنشورات قائلةً إن "الشيء المؤلم حقًّا، هو أن هذه الغرفة تحاكي السجن الإنفرادي داخل "مؤسسة رعاية الفتيات" لكن الفرق ان هذه الغرفة يدخلها أقلام، وتحتوي فتحات يدخل من عندها الضوء، شعرت بالاستفراغ عندما شاهدت هذه المأساة. أتمنى التحقيق مع المالك السابق لهذا المنزل بشكل عاجل وفوري".

الشيء المؤلم حقاً، ان هذه الغرفة

تحاكي السجن الإنفرادي داخل "مؤسسة رعاية الفتيات" لكن الفرق ان هذه الغرفة

يدخلها أقلام، وتحتوي فتحات يدخل من عندها الضوء، شعرت بالاستفراغ عندما شاهدت هذه المأساة.

أتمنى التحقيق مع المالك السابق لهاذا المنزل بشكل عاجل وفوري.



#أنقذوا_هدو — فاطمة بنت فهد بن سعيد (@ifus81) August 1, 2018

وليست هذه جريمة العنف الأسري الأولى التي تشعل شبكة "تويتر" في السعودية، ففي الأسبوع الماضي تصدّر وسم #العتيبي_المعنف قائمة الـ "ترندز"، بعد انتشار فيديو لشاب يتحدق عن محاولة اغتصابه من قبل والده عدا عن تعنيفه المستمر، وما لبثت السلطات السعودية أن أعلنت أنه مريض نفسي:

توضيح حول المقطع المتداول لـ #العتيبي_المعنف pic.twitter.com/h7JALSIEe6 — الرائد . محمد العمري (@mohmmad6060) July 22, 2018

فيما قال أحد المنشورات حول القضية إنّه "يتمّ اغتصابه وتعنيفه، فإذا ما انتحر يلومون تطبيق "الحوت الأزرق" على انتحاره! ، تداركوا وضع المجتمع لأن الفضائح المسكوت عنها طوال سنين بدأت تطفو وتظهر على السطح ووهم المحافظة انتهى".