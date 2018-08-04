  2. ميديا
  3. ميديا

"نتفليكس" تشتري حقوق رواية "مزرعة الحيوان"!

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 17:13

"نتفليكس" تشتري حقوق رواية "مزرعة الحيوان"!
(joblo)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

اشترت شركة "نتفليكس"، عملاقة الإنتاج والعرض السينمائي، الأسبوع الماضي، حقوق رواية "مزرعة الحيوان" الشهيرة للكاتب جورج أورويل، لتحويلها إلى فيلم سينمائي.

ومن المقرّر أن ينتج ويخرج الفيلم المخرج آندي سركيس، عبر شركته المتخصصّة بإخراج الأفلام.

وليس معروفًا بعد الصيغة التي سيخرج بها الفيلم، إن كانت كرتونيّة، كما تمّ إنتاجه أكثر من مرّة، أم بصورة ابتكاريّة جديدة، قد تفاجئ فيها "نتفليكس" جمهورَها.

ويأتي شراء حقوق فيلم "مزرعة الحيوان" بعد أقل من أسبوع على شراء "نتفليكس" حقوق بثّ المسلسل الشهير "ماوكلي" المقرّر عرضه العام المقبل.

وبحسب الترجمة العربية للرواية، فإن جورج أورويل يظهر في روايتخ موقفه المعادي للاستبداد بكلّ أشكاله، كما يظهر قلقه الفائق من "الحرية الفرديّة"، التي يمكن أن تتحوّل إلى سلاحٍ ضدّ صاحبها؛ وفي هذه الرواية، أعطى أورويل للحيوانات مكانتها بين الكائنات، وأمدّها بالقوّة ومكّنها من السيطرة على مزرعة كاملة بعد طرد مالكها الإنسان، الذي هو، في الرواية، رمز الخيانة والطمع والاستبداد.

لكنّ السيطرة والطمع لم تكسرا نفوس الحيوانات التي تثور، في النهاية، لتستلم زمام الأمور كليًا في مزرعتها.

وذاعت الرواية في أرجاء المعمورة، على اعتبارها انعكاسًا للأحداث التي سبقت عهد الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين، ورافقته. فقبل الحرب العالمية الثانية كان أورويل اشتراكيًا ديمقراطيًا، وناقدًا لسياسات موسكو ولجهاز الشرطة السريّة السوفياتي، الذي مارس إرهاب الدولة والقمع السياسي في عهد ستالين.


#جورج أورويل
#مزرعة الحيوان
#نتفليكس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بابا أقباط مصر يغلق صفحته بـ"فيسبوك" بعد مقتل الراهب
بابا أقباط مصر يغلق صفحته بـ"فيسبوك" بعد مقتل الراهب

2018-08-03

لقاء مصور لأطفال متهمين بالتهريب يغضب المصريين و"يُهزّئ" المذيعة
لقاء مصور لأطفال متهمين بالتهريب يغضب المصريين و"يُهزّئ" المذيعة

2018-08-03

الملك عبد الله يعود إلى #مملكة_الحب
الملك عبد الله يعود إلى #مملكة_الحب

2018-08-02

الأكثر قراءة

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

غزّة: شهيد وأكثرُ من 220 مُصابًا بسلاح الاحتلال

2018-08-03
كيف تُصفّي

كيف تُصفّي "دائرة أراضي إسرائيل" عرب النقب؟

2018-08-03

"صفقة القرن" إلى نهاية العام على أقل تقدير

2018-08-03

"هدف قانون القومية جعل العرب يشعرون بانعدام الأمن وبمستقبل مجهول"

2018-08-03
حماس تُريد كسر الحصار

حماس تُريد كسر الحصار "للأبد"... و"تهدئة طويلة" على 4 مراحل

2018-08-03