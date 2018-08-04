"نتفليكس" تشتري حقوق رواية "مزرعة الحيوان"!

اشترت شركة "نتفليكس"، عملاقة الإنتاج والعرض السينمائي، الأسبوع الماضي، حقوق رواية "مزرعة الحيوان" الشهيرة للكاتب جورج أورويل، لتحويلها إلى فيلم سينمائي.

ومن المقرّر أن ينتج ويخرج الفيلم المخرج آندي سركيس، عبر شركته المتخصصّة بإخراج الأفلام.

وليس معروفًا بعد الصيغة التي سيخرج بها الفيلم، إن كانت كرتونيّة، كما تمّ إنتاجه أكثر من مرّة، أم بصورة ابتكاريّة جديدة، قد تفاجئ فيها "نتفليكس" جمهورَها.

ويأتي شراء حقوق فيلم "مزرعة الحيوان" بعد أقل من أسبوع على شراء "نتفليكس" حقوق بثّ المسلسل الشهير "ماوكلي" المقرّر عرضه العام المقبل.

وبحسب الترجمة العربية للرواية، فإن جورج أورويل يظهر في روايتخ موقفه المعادي للاستبداد بكلّ أشكاله، كما يظهر قلقه الفائق من "الحرية الفرديّة"، التي يمكن أن تتحوّل إلى سلاحٍ ضدّ صاحبها؛ وفي هذه الرواية، أعطى أورويل للحيوانات مكانتها بين الكائنات، وأمدّها بالقوّة ومكّنها من السيطرة على مزرعة كاملة بعد طرد مالكها الإنسان، الذي هو، في الرواية، رمز الخيانة والطمع والاستبداد.

لكنّ السيطرة والطمع لم تكسرا نفوس الحيوانات التي تثور، في النهاية، لتستلم زمام الأمور كليًا في مزرعتها.

وذاعت الرواية في أرجاء المعمورة، على اعتبارها انعكاسًا للأحداث التي سبقت عهد الزعيم السوفياتي، جوزيف ستالين، ورافقته. فقبل الحرب العالمية الثانية كان أورويل اشتراكيًا ديمقراطيًا، وناقدًا لسياسات موسكو ولجهاز الشرطة السريّة السوفياتي، الذي مارس إرهاب الدولة والقمع السياسي في عهد ستالين.