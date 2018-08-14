واشنطن: معرض صور التقطها صحافيّ مُختطَف منذ 6 سنوات

عرب ٤٨ / أ ف ب

تشهد واشنطن، اليوم الثلاثاء، افتتاحَ معرضٍ لصورٍ التقطها الصحافي الأميركي أوستين تايس المختطف في سورية منذ العام 2012، وذلك بمناسبة مرور ستّ سنوات على اختفائه في ظروف غامضة في البلد الغارق في الحرب.

وسيحضر والدا الصحافي المُختطف حفل افتتاح المعرض الذي يُقام في "نادي الصحافة الوطني" ويضم صورا التقطها تايس أثناء تغطيته بدايات النزاع في سورية.

وقالت مديرة فرع منظمة "مراسلون بلاد حدود" في أميركا الشمالية، مارغو إيوين إنه "لأمر مهم حقا أن يتمكّن الناس من رؤية عمل صحافيين يخاطرون بحياتهم في مناطق النزاعات"، موضحةً أن المعرض سيكون متنقّلا بهدف تسليط الضوء على قضية الصحافي البالغ من العمر 37 عاما.

ورصدت السلطات الأميركية، في نيسان/أبريل، مكافأة قدرها مليون دولار مقابل أي معلومة من شأنها أن تُتيح الكشف عن مكان وجود تايس وإعادته إلى بلده.

وتثق عائلة تايس أنه ما يزال على قيد الحياة، إذ أطلقت في مناسبات عديدة نداءات لإطلاق سراحه.

يُذكر أن تايس، صحافي مستقل عمل لحساب "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" وغيرها من وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فرانس برس" و"بي بي سي" و"أسوشيتد برس" قبل أن يتم اختطافه في 14 آب/ أغسطس 2012 قرب دمشق بعد ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ31.

وظهر تايس بعد اختفائه في فيديو، معصوب العينين محتجزا لدى مقاتلين متطرفين، وفي حين قالت واشنطن إنها تعتقد أن مواطنها محتجز لدى السلطات السورية نفت دمشق هذا الاتهام.

يُشار إلى أن تايس هو الصحافي الأميركي الوحيد المُختَطَف في سورية، التي أصبحت إحدى أخطر البلدان.