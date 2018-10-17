الباقورة_والغمر: الأردنيون يطالبون باستعادة أراضيهم من الاحتلال

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي عند الأردنيين هذه الأيام، حراكا شعبيا وشبابيا واسعًا، يطالب فيه الناشطين من الحكومة استرداد أراضي الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر في وادي عربة جنوبي الأردن، التي أجّرتها الدولة سابقًا لدولة الاحتلال في اتفاقية وادي عربة، عام 1994 حتى الآن.

وخرج مواطنون في مسيرة احتجاجية أمس الثلاثاء، قريبا من حدود أراضي الباقورة والغمر، في ظل وجود أمني مشدّد، وطالبوا باستعادة هذه الأراضي للسيادة الأردنية وذلك مع اقتراب انتهاء العقد مع إسرائيل، وعدم تأجيرها للاحتلال مجددًا، إذ أن تجديد العقد يعني سيطرة إسرائيل على الأراضي لـ25 سنة أخرى.

وطالب المغرّدون الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان موقف واضح عن رفضها إعادة تجديد الاتفاقية، وإبلاغ الاحتلال بذلك، كما وطالب كثيرون بإلغاء اتفاقية وادي عربة.

وقالت المغرّدة صفاء، أنّ الأردن تأخّرت عن إعلان عدم تأجير الاراضي مجددا للاحتلال، لكن الأوان لم يفت:

دولة الرئيس..

تأخر قرار إعلام الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية #الباقورة_والغمر

ولكن لَم يفُت الأوان

تبقى من الأيام ١٠@OmarRazzaz #الغمر_والباقورة #الأردن — صَــفَـاء (@safasafa79) October 16, 2018

بينما انتقدت عضو مجلس النوّاب الأردني ديمة طهبوب تأخّر الحكومة عن إعلان رد بخصوص هذه الأراضي رغم إخطارها بذلك منذ أشهر:

السؤال للحكومة حول الباقورة و الغمر موجه في ١٠-١٢-٢٠١٧ اي قبل عشرة أشهر و لا تحرك سوى باجابات باهتة!

أين أنت يا ابن منيف و لميعة؟! أما آن لك أن تحيي إرث آبائك؟

لا صفقات، لا مساومات، الخطوة الوحيدة المقبولة الاستعادة الكاملة و التامة للمنطقتين دون بقاء اي صهيوني فيها pic.twitter.com/bCk8GFytsj — DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) October 16, 2018

وأعلنت نقابة المحامين في الأردن توجيهها إنذارًا عدليًا ، فيه طالبت الحكومة باستعادة السيادة الأدرنية على أراضي الغمر والباقورة:

وقالت المحامية والناشطة هالة عاهد إنها وجّهت إنذارًا عدليًا لرئيس الوزراء عمر الرزاز وطالبته باستعادة الأراضي الأردنية:

وجهت اليوم انذارا عدليا لرئيس الوزراء وفق الصيغة التي اعتمدتها نقابة المحامين، وذلك لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سيادة الاردن الكاملة وغير المنقوصة على اراضينا في #الغمر_والباقورة @OmarRazzaz @PrimeMinistry pic.twitter.com/w265y96Fgh — هالة عاهد (@Hala_Deeb) October 17, 2018

في المقابل قال المغرّد عمر، إن اللي بعلم بعلم والذي لا يعلم "ياكل كف عدس" في إشارة منه أن الحكومة ليست هي التي تقرر في هذه الأمور، بل جهات أعلى:

اظن هسا الرزاز بينو وبين حالو لما يشوف تغريدات الشعب عن الغمر والباقوره رح يقول :اللي بدري بدري... واللي ما بدري بقول كف عدس #الرزاز — ~عمر~ (@__3OMAR__) October 17, 2018

وغرّد "متعب بعروبتي" أن عدم استعادة هذه الأراضي سيثير الشكوك وسيبعث على التساؤل:

من الطبيعي جدا إستعادة أراضي الغمر والباقورة

وإن تأجيرها مرة أخرى سيبعث على التساؤل ويثير الشكوك

فلا داعي سلفا لأي تبريرات محتملة#بدنا_الباقورة_والغمر! — متعب بعروبتي HKJ (@freedom_honest) October 17, 2018

ونشرت المغرّدة غادة عمّار صورًا تفصّل فيها عن أراضي الغمر والباقورة:

ا لمعاهدة وادي عربة فقد تبقى ١٠ أيام أمام الحكومة الأردنية لإخطار الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية #الغمر_والباقورة ... إعرف أكثر pic.twitter.com/0nV5WDwMpO — غادة عمار GhadaAmmar (@_GhadaAmmar_) October 16, 2018

وتنصّ اتفاقية وادي عربية بين الأردن وإسرائيل في أحد بنودها على أنه "يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية شريطة إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام". لذلك، وفق هذا البند، تستطيع الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقية في موعد أقصاه 26 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وإن حدث ما هو خلاف ذلك سيتم تمديد الاتفاقية تلقائيًا مدة 25 عامًا إضافيًا.