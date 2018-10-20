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#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 17:34

#أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي
(فيسبوك)
عرب ٤٨

سبّب إصدار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمرا بإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، صباح اليوم السبت، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، وإلصاق التورط بها لآخرين بهدف التغطية على محمد بن سلمان.

وأعفى الملك بن عبد العزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري من منصبه واحتجزه، وأمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة بن سلمان لإعادة تشكيل رئاسة الاستخبارات العامة.

وأثار خبر الإقالة آراء ساخرة وأخرى منتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر المتابعون خبر إقالة هؤلاء بهدف إلقاء تهمة قتل خاشقجي لهم، ولإبعاد التهمة عن بن سلمان وتورطه في هذه القضية التي أشغلت الرأي العام منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الحالي، على الوسم #أوامر_ملكية.

ونشر حساب العهد الجديد تغريدة قال فيها إن إعفاء القحطاني واحتجاز أحمد العسيري هو تمهيد لإلصاق تهمة القتل بهما، و"بذلك يحاولون إنقاذ بن سلمان من هذه الورطة المعقدة":

بينما قال المغرّد تركي شلهوب، إن القحطاني والعسيري كانا ينفذون أوامر بن سلمان الذي هو "المجرم الحقيقي":

وعبّر يوسف حسين عن استهزائه بأنه من الممكن أن ينفذ أي شخص غير آل سعود أمرًا من عقله، دون الرجوع لمأموريه، وأنه يجب علينا أن نصدق ذلك:

وغرّد حساب "خط البلدة" أن تقديم القحطاني والعسيري كبش فداء للتغطية على بن سلمان، هو أمر واضح وأن تورط بن سلمان مكشوف لكل "ذي عقل":

بينما نشر المغرّد مجدي خليل تغريدة سابقة للقحطاني قال فيها إن القحطاني يعترف بأنه مأمور من الملك وولي عهده، وذلك أن تورطه في مقتل خاشقجي ممكن أن يكون أحد الأوامر "العليا":

ونشر القحطاني أمس الجمعة على حسابه في "تويتر" تغريدة يشكر فيها بن عبد العزيز وابنه على الثقة التي منحاه إياها، رغم أنّه أقيل من منصبه:

 

اقرأ/ي أيضًا | قضية خاشقجي: نائب رئيس المخابرات السعودية كبش الفداء؟

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#محمد بن سلمان
#سعود القحطاني
#أحمد العسيري
#أوامر ملكية
#إعفاء
#مقتل خاشقجي

من عرب 48

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