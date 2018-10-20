أوامر_ملكية: استنكار اتهام أحد غير بن سلمان بمقتل خاشقجي

سبّب إصدار ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمرا بإعفاء المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني من منصبه، صباح اليوم السبت، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، وإلصاق التورط بها لآخرين بهدف التغطية على محمد بن سلمان.

وأعفى الملك بن عبد العزيز نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري من منصبه واحتجزه، وأمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة بن سلمان لإعادة تشكيل رئاسة الاستخبارات العامة.

وأثار خبر الإقالة آراء ساخرة وأخرى منتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر المتابعون خبر إقالة هؤلاء بهدف إلقاء تهمة قتل خاشقجي لهم، ولإبعاد التهمة عن بن سلمان وتورطه في هذه القضية التي أشغلت الرأي العام منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر الحالي، على الوسم #أوامر_ملكية.

ونشر حساب العهد الجديد تغريدة قال فيها إن إعفاء القحطاني واحتجاز أحمد العسيري هو تمهيد لإلصاق تهمة القتل بهما، و"بذلك يحاولون إنقاذ بن سلمان من هذه الورطة المعقدة":

مصداقا لما ذكره العهد الجديد سابقاً عن اختفاء سعود القحطاني واحتجاز أحمد عسيري .. #اوامر_ملكية تقضي بإعفائهم من مناصبهم، تمهيداً لتوريطهم ولصق قضية اغتيال جمال خاشقجي بهم .. وبذلك يحاولون إنقاذ ابن سلمان من هذه الورطة المعقدة. pic.twitter.com/R8n7gJsbBW — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 19, 2018

بينما قال المغرّد تركي شلهوب، إن القحطاني والعسيري كانا ينفذون أوامر بن سلمان الذي هو "المجرم الحقيقي":

سعود القحطاني وأحمد عسيري والآخرين كانوا ينفذون أوامر محمد بن سلمان. ابن سلمان هو المجرم الحقيقي، فلا تضحكوا على أنفسكم بهذه المسرحية المفضوحة !#اوامر_ملكيه — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 19, 2018

وعبّر يوسف حسين عن استهزائه بأنه من الممكن أن ينفذ أي شخص غير آل سعود أمرًا من عقله، دون الرجوع لمأموريه، وأنه يجب علينا أن نصدق ذلك:

طبعاً الحرية في نظام بن سلمان تسمح إن سعود القحطاني وأحمد عسيري يتخذوا قرار بقتل #جمال_خاشقجي من دماغهم .. وطبعاً لازم نصدق طبعاً يعني .



#اوامر_ملكيه — Joe (@youssef_hussen) October 19, 2018

وغرّد حساب "خط البلدة" أن تقديم القحطاني والعسيري كبش فداء للتغطية على بن سلمان، هو أمر واضح وأن تورط بن سلمان مكشوف لكل "ذي عقل":

مهما حاولوا التغطية على ابن سلمان وتقديم أخرين كبش فداء (سعود القحطاني وأحمد عسيري وغيرهم)، إلا أن تورطه في اغتيال جمال خاشقجي واضح ومكشوف لكل ذي عقل، وقد سقط سقوطا مدويا في نظر العالم أجمع!#اوامر_ملكيه#جمال_خاشقجي_في_ذمه_الله pic.twitter.com/mh61sgzlCt — خط البلدة (@saudibus222) October 19, 2018

بينما نشر المغرّد مجدي خليل تغريدة سابقة للقحطاني قال فيها إن القحطاني يعترف بأنه مأمور من الملك وولي عهده، وذلك أن تورطه في مقتل خاشقجي ممكن أن يكون أحد الأوامر "العليا":

ها هو سعود القحطان يعترف رسميا فى تويتة أنه مأمور من الملك وولى عهده



سعود القحطاني



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@saudq1978

17 Aug 2017

Replying to @tms400

وتعتقد اني اقدح من راسي دون توجيه؟ انا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين. https://t.co/stowfLmUQo — Magdi Khalil (@magdi_khalil) October 19, 2018