نبض_الشبكة: "الجولان مش ناقصها هويّة"

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، ومع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، في الجولان السوري المحتل، المظاهرة الرافضة للانتخابات التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على عدة قرى في الجولان، أهمها مجدل شمس، والتي حاول أهلها الاعتصام أمام صناديق الاقتراع، لتقوم شرطة الاحتلال بقمعهم والاعتداء عليهم، لتندلع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وكانت حركة رفض الانتخابات تمكّنت من إلغاء الانتخابات في قرية مسعدة، بعد انسحاب جميع المرشّحين، خاصّةً بعد أن قام المجلس الديني الأعلى في الجولان، بإصدار قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.

وانتشرت حملة مساندةٍ ودعم واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي، ووصل وسم #الجولان_هويته_سورية إلى قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، كما انتشرت فيديوهات كثيرة توثّق اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، الذين رفعوا شعار "الجولان سوريّة مش ناقصها هويّة".

#الجولان_هويته_سورية شاء من شاء و أبى من أبى pic.twitter.com/vZEexFUrw1 — Rana Abd Al Kader (@RanaAbdelkader8) October 30, 2018

#الجولان_هويته_سورية

لن نعطيكم إعطاء الذليل ولن نقرّ إقرار العبيد.

الجولان سورية .. مش ناقصها هوية

كل الاحترام لمن اختار المقاومة و الدفاع عن الكرامة بكل الوسائل المتاحة في زمن الخضوع و التطبيع مع العدو pic.twitter.com/nKe4gpJ2xT — MOUNIB (@Mounib003) October 30, 2018

وكتب طارق حذايفة على حسابه في "تويتر": "اليوم أهلنا في الجولان السوري المحتل يثبتون مرة جديدة انهم أبراج النضال والمقاومة، وأنهم مجد الأمة في زمن تخاذل العربان والتطبيع".

إختلفت التسميات لـ "مجدل شمس" بين برج الشمس ومجد الشمس... واليوم أهلنا في الجولان السوري المحتل يثبتون مرة جديدة انهم أبراج النضال والمقاومة، وأنهم مجد الأمة في زمن تخاذل العربان والتطبيع...#الجولان#الجولان_هويته_سورية pic.twitter.com/APsAK3f24Y — Tarek Hdaifeh (@HdaifehTarek) October 30, 2018

وكتب جميل عليان على صفحته في "تويتر" يقول إنّ "أهل الجولان متمسّكون بهويتهم وعروبتهم بالوقت اللي دول العربان عم يجاهروا بتطبيعهم مع العدو الإسرائيلي".

أهل الجولان متمسكين بهويتهم وعروبتهم بالوقت اللي دول العربان عم يجاهروا بتطبيعهم مع العدو الإسرائيلي

#الجولان_هويته_سورية — jamil (@jamil3layen) October 30, 2018

وكتبت ‏‏‏‏عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني، ليليان حمزة، تقول إنّ "الدول الأعرابية تطبّع مع العدو، والجولان ينتفض ويأبى إلّا أن تكون هويته عربية سورية".

الدول الأعرابية تطبّع مع العدو.. و #الجولان ينتفض ويأبى إلا أن تكون هويته عربيّة سوريّة..#الجولان_السوري pic.twitter.com/25An4zWp95 — Liliane Hamze (@LilianHamze) October 30, 2018

وكتب صادق قضماني على حسابه في "فيسبوك" يقول إنّ المظاهرة اليوم كانت "صفعة الجولان بوجه صفقة القرن ونتنياهو في الصورة ديمقراطية الاحتلال في أوضح مشهد، هذا الشاب الشيخ من الجيل الجديد الذي يرفض كل أشكال الاحتلال يُصفع لانه يهتف لكرامته لهويته لانتمائه"، مضيفًا "لقابوس وابن تيمية وأشكالها ألا تخجلون من انفسكم أمام موقف أهل الجولان وفلسطين العزّل؟".

ونشر حمادة مداح على حسابه في فيسبوك فيديو مباشرًا من قمع المظاهرات وكتب "من باقي قرى الجولان أجوا يساندونا بالمجدل".