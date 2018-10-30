  2. ميديا
  3. ميديا

#نبض_الشبكة: "الجولان مش ناقصها هويّة"

تاريخ النشر: 30/10/2018 - 17:09

#نبض_الشبكة: "الجولان مش ناقصها هويّة"
من المظاهرة اليوم (أ ب)
عرب ٤٨

انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، ومع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، في الجولان السوري المحتل، المظاهرة الرافضة للانتخابات التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على عدة قرى في الجولان، أهمها مجدل شمس، والتي حاول أهلها الاعتصام أمام صناديق الاقتراع، لتقوم شرطة الاحتلال بقمعهم والاعتداء عليهم، لتندلع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

وكانت حركة رفض الانتخابات تمكّنت من إلغاء الانتخابات في قرية مسعدة، بعد انسحاب جميع المرشّحين، خاصّةً بعد أن قام المجلس الديني الأعلى في الجولان، بإصدار قرار الحرم الديني والمقاطعة لكل من يترشح للانتخابات المحلية أو يشارك في عملية التصويت.

وانتشرت حملة مساندةٍ ودعم واسعة على منصّات التواصل الاجتماعي، ووصل وسم #الجولان_هويته_سورية إلى قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، كما انتشرت فيديوهات كثيرة توثّق اعتداءات الشرطة على المتظاهرين، الذين رفعوا شعار "الجولان سوريّة مش ناقصها هويّة".

وكتب طارق حذايفة على حسابه في "تويتر": "اليوم أهلنا في الجولان السوري المحتل يثبتون مرة جديدة انهم أبراج النضال والمقاومة، وأنهم مجد الأمة في زمن تخاذل العربان والتطبيع".

وكتب جميل عليان على صفحته في "تويتر" يقول إنّ "أهل الجولان متمسّكون بهويتهم وعروبتهم بالوقت اللي دول العربان عم يجاهروا بتطبيعهم مع العدو الإسرائيلي".

وكتبت ‏‏‏‏عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي اللبناني، ليليان حمزة، تقول إنّ "الدول الأعرابية تطبّع مع العدو، والجولان ينتفض ويأبى إلّا أن تكون هويته عربية سورية".

وكتب صادق قضماني على حسابه في "فيسبوك" يقول إنّ المظاهرة اليوم كانت "صفعة الجولان بوجه صفقة القرن ونتنياهو في الصورة ديمقراطية الاحتلال في أوضح مشهد، هذا الشاب الشيخ من الجيل الجديد الذي يرفض كل أشكال الاحتلال يُصفع لانه يهتف لكرامته لهويته لانتمائه"، مضيفًا "لقابوس وابن تيمية وأشكالها ألا تخجلون من انفسكم أمام موقف أهل الجولان وفلسطين العزّل؟".

ونشر حمادة مداح على حسابه في فيسبوك فيديو مباشرًا من قمع المظاهرات وكتب "من باقي قرى الجولان أجوا يساندونا بالمجدل".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#الجولان
#انتخابات2018
#انتخابات الجولان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

#نبض_ الشبكة: السيسي و"بالونه" في برلين
#نبض_ الشبكة: السيسي و"بالونه" في برلين

2018-10-30

#زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"
#زيارة ريغيف للإمارات: "غبشوا الجزء الذي يعتبرونه عورة في الصورة"

2018-10-29

"الخطّ الأخضر" يبحث في مستجدات قضية الخان الأحمر المهدد بالاقتلاع
"الخطّ الأخضر" يبحث في مستجدات قضية الخان الأحمر المهدد بالاقتلاع

2018-10-28

الأكثر قراءة

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

إحياء الذكرى الـ62 لمجزرة كفر قاسم

2018-10-29
خط

خط "ديمونا- يروحام" لتهجير قرية رخمة ومصادرة 3600 دونم

2018-10-29

"الرئيس البرازيلي المنتخب سيعمل على نقل سفارة بلاده إلى القدس"

2018-10-29
إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

إسرائيل قصفت في سورية إرسالية سلاح إيرانية إلى حزب الله

2018-10-29
الغضب يعم غزة على استشهاد الأطفال الثلاثة

الغضب يعم غزة على استشهاد الأطفال الثلاثة

2018-10-29