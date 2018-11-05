نبض_الشبكة: السيسي يُلقي باللوم على السوريين لدمار بلادهم

أثارت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجددا، لكن هذه المرّة لم تكن بسبب "وعظه" للمصريين، بل تلويم السوريين على الحرب التي دمّرت بلادهم.

وجاء ذلك في كلمة ألقها السيسي، أمس الأحد، في ما يُسمى بـ"منتدى الشباب المصري" في شرم الشيخ، والتي علّق فيها عن موقفه في فعالية "ما بعد الحروب والنزاعات".

وقال السيسي إن سورية تحتاج 300 مليار دولار "على الأقل" من أجل إعمارها، مُتسائلا عما ستفعله "أي حكومة، كانت من الأغلبية أم من الأكثرية، مع تحد كهذا".

وشدد السيسي على أن العالم لن يقوم بمساعدة سورية عن طريق تغطية هذه المبالغ الطائلة، مشيرا إلى أن السبب بذلك هو السوريين "ألم تقوموا أنتم بتكسيرها وتخريبها، فلماذا نساعدكم؟".

وأضاف السيسي "لن أصلح بلادك، بل أٌصلح بلادي وأبني لشبابي في الدول المتقدمة، أما بالنسبة لكم، فأنتم الذين تفعلون ببلادكم هذا الأمر (الحرب) وتدمرونها".

وغضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي السوريين من تصريحات السيسي المهينة لهم، فيما رأى المصريون منهم، أنه يُهددهم لألا يحتجوا مجددا، وكأن السوريين جلبوا الحرب على أنفسهم بسبب ثورتهم السلمية، خصوصا أنه لم يشير إلى نظام بشار الأسد الذي قصفهم وقتل عشرات الآلاف منهم.

وكتب محمد غسان: "لم يطلب من #السيسي بناء سوريا و لا دفع المال و كان كلامه موجه للشعب المصري ان لا تثوروا على النظام لكي لا تتدمر البلد كما في سوريا التي دمرها اهلها لكن لم يفهم السيسي و أمثاله أنه بالنسبة لأي ثائر في العالم أن تهدم البلد حجر حجر أهون من البقاء تحت ظل الطغاة".

لم يطلب من #السيسي بناء سوريا و لا دفع المال و كان كلامه موجه للشعب المصري ان لا تثوروا على النظام لكي لا تتدمر البلد كما في سوريا التي دمرها اهلها لكن لم يفهم السيسي و أمثاله أنه بالنسبة لأي ثائر في العالم أن تهدم البلد حجر حجر أهون من البقاء تحت ظل الطغاة pic.twitter.com/iYPMbdBcTK — Mohammed Ghassan (@Mohamme08853314) November 4, 2018

وقال باسل فياض: "حديث #السيسي عن عدم دفعه أموال لإعادة إعمار #سوريا كلام ساذج وسخيف هدفه هو تحذير الشعب المصري من مصير سوريا. اللعنة على سفاحها الذي جعل منها فزّاعةً ومن شعبها المذبوح عبرةً يُخَوِّف بها هذا الدموي الفاشي وأشباهه شعوبهم".

حديث #السيسي عن عدم دفعه أموال لإعادة إعمار #سوريا كلام ساذج وسخيف هدفه هو تحذير الشعب المصري من مصير سوريا. اللعنة على سفاحها الذي جعل منها فزّاعةً ومن شعبها المذبوح عبرةً يُخَوِّف بها هذا الدموي الفاشي وأشباهه شعوبهم — Bassel Fayad (@Bassel_alfayad) November 5, 2018

وسخرت "د.ريحانة" من تصريحات السيسي: "اعادة اعمار سوريا هيتكلف 300 مليار دولار بعد ما اتدمرت كليا احنا و لله الحمد بفضلك ديون مصر بلغت اكثر من 270 مليار دولار ديون داخلية و خارجية من جيوبنا،من غير لا دمار و لا اعادة اعمار ، كتر خيرك خربتها ووفرت لينا 30مليون".

#السيسي

اعادة اعمار سوريا هيتكلف 300 مليار دولار بعد ما اتدمرت كليا



احنا و لله الحمد بفضلك ديون مصر بلغت اكثر من 270 مليار دولار ديون داخلية و خارجية من جيوبنا،من غير لا دمار و لا اعادة اعمار ،

كتر خيرك خربتها ووفرت لينا 30مليون #منتدى_شباب_العالم — د•ريحــ̯͡انــة (@R22N2) November 5, 2018

وسخر أحمد عبد القادر من السيسي: "السيسي خليه يعبي ثلاجته اول وبعدها يحكي باعمار سورية".

السيسي خليه يعبي ثلاجته اول وبعدها يحكي باعمار سورية — Ahmad Alabdulkader (@A7maadabd81) November 5, 2018

واعتبر عبدلله حسين كلمات السيسي تهديدا للمصريين: "السيسي اتهم الشعب السوري بتدمير سوريا وليس نظام بشار وفي كلامه تخويف مبطن للشعب المصري بأن لا يفكر مجرد التفكير في القيام بثورة عليه".

السيسي اتهم الشعب السوري بتدمير سوريا وليس نظام بشار وفي كلامه تخويف مبطن للشعب المصري بأن لا يفكر مجرد التفكير في القيام بثورة عليه — Abdallah Hussein (@Abdallah_H_1989) November 5, 2018

وقال عبد الرحمن المحمد البجاري: "مجنون يتكلم وعاقل يسمع !السيسي الي مضيع أكثر من خمسين مليار دولار معونات خليجية وسعر الجنيه على أيامه السوده أصبح في الحضيض! والمصريين واقفين طوابير للحصول على كيس بطاطس ! في حد متوقع منه أو طلب منه المساهمة في إعمار سوريا؟! سوريا توزعت بين الأمريكان والروس والأتراك والإيرانيين".