نبض_الشبكة: "نجوم من هوليوود يدعمون الاستعمار"

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة عضب بين مستخدميها المناصرين للقضية الفلسطينية، لكنهم لم يصبوا غضبهم على الاحتلال فحسب، بل على بعض مشاهير أكبر استوديوهات لصناعة الأفلام في العالم، "هوليوود"، الذين تبرعوا بملايين الدولارت للجيش الإسرائيلي.

وعقدت منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي"، مؤتمرا، في أحد فنادق منطقة بيفرلي هيلز الفاخرة في كاليفورنيا، خلال الأسبوع الماضي، دعت إليه ممثلين ومغنيين وفنانين آخرين من الأكثر شهرة أميركيا.

وجمع المشاهير، وأبرزهم أشتون كوتشر وفريل ويليامز وجيرارد بتلز وكاثرين ماكفي، نحو 60 مليون دولار لصالح الجيش الإسرائيلي، وهو ما يُعتبر أكبر مبلغ يُجمع خلال يوم واحد منذ تأسيس الجمعية عام 1981.

وأثارت هذه الخطوة، استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانوا فلسطينيين أم عرب أم من الداعمين الكُثر للقضية الفلسطينية حول العالم ورافضي الاحتلال.

وقالت "يوكاماما" الأميركية: "نحن ندفع ضريبة لإسرائيل يوميا بنحو 11 مليون دولار، وفيما يعاني 49 مليون أميركي من الجوع لكل يستمر أطفال فلسطين بالموت في غزّة قنصا، والآن 60 مليون دولا إضافي لدعم الجيش الإسرائيلي من هوليوود. أشعر بالإحباط.

We pay $11M a day to #Israel as a tax payer while 49M Americans starve here so that #Palestine unarmed children can continued to be shot in #Gaza and $60m more support from Hollywood stars for Israel army.Disappointed https://t.co/eZKSOuECcL via @MiddleEastMnt — yukamama (@yukamama) November 7, 2018

وكتبت غدير ماهر: "يجب أن تمثلوا فقط، عار عليكم... أموالكم سوف تقتل أطفالا كثر في فلسطين".

You should stick with acting only ! Shame on you ..

Your money will kill many children in #Palestine#IsraeliCrimes#Hollywood#BDS pic.twitter.com/aDkUztOJVZ — Ghadir Maher (@GhadeerMiddain) November 7, 2018

وأشارت ريم الحداد، إلى أن: "فيما ينادي الناس حول العالم من الدول إيقاف تسليحها للأنظمة الاستعمارية كإسرائيل، جمع هذا النظام (الاستعماري) جمع أكثر من 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، في كالفورنيا. وكان من بين المتبرعين، نجوم من هوليوود".

While people all around the world call on the world’s countries to stop

arming colonial regimes such as Israel’s, last week this same regime

gained over $60 million in a gala in California. Major Hollywood stars were

among the donors. #HollywoodFundsTerror — RêĘm Ăl-Ħāddåđ (@Reem_Mahmoud96) November 7, 2018

وشاركت سارة صورة لثلاثة نجوم تبرعوا للجيش الإسرائيلي كُتب عليها: "حولوا أموالكم للضحايا، لا للقتلة".

تجدر الإشارة إلى أنه في حين دعم هؤلاء المشاهير الجيش الإسرائيلي، يزداد استجاب الفنانين حول العالم لدعوات حركة المقاطعة الفلسطينية، وكان النجم الهوليوودي، فيغو مورتينسن، قد أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية عبر تبنيه لنداء المقاطعة خلال العام الحالي.