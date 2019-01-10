"إنستغرام": ترامب جونيور يشبّه المهاجرين بالحيوانات

عرب ٤٨ / أ ف ب

شبّه دونالد ترامب الإبن (جونيور) في حسابه على منصة "إنستغرام" مساء الثلاثاء الماضي، المهاجرين وطالبي اللجوء بالحيوانات، إذ كتب: "هل تعلمون لماذا بإمكانكم قضاء يوم ممتع في حديقة الحيوانات؟ لأن الجدران تفي بالغرض"، بإشارة له إلى الجدار الذي ينوي والده بناءه بين أميركا والمكسيك منعًا لدخول اللاجئين.

ونشر ترامب جونيور هذه الرسالة على الإنترنت بعد الكلمة التي ألقاها والده من مكتبه البيضاوي، إذ قارن دونالد ترامب جونيور، الأبن البكر للرئيس الأميركي، الجدار الذي ينوي والده بناءه على الحدود مع المكسيك بسور حديقة حيوانات.

لكن ترامب جونيور حذف المنشور بعد أن تلقى انتقادات شديدة على الصورة.

وحاول الرئيس ترامب، الثلاثاء الماضي، حشد تأييد الأميركيين لخطته القاضية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك، لمواجهة ما اعتبره "أزمة إنسانية وأمنية".

وقال ترامب متوجها إلى الأميركيين: "أخاطبكم هذا المساء لأننا نشهد أزمة إنسانية وأمنية متزايدة على حدودنا الجنوبيّ"، وذلك في أشهر قاعات البيت الأبيض التي ألقى منها رؤساء سابقون كلمات تاريخية مثل كلمة جون كينيدي خلال أزمة الصواريخ السوفياتية في كوبا

وطالب ترامب تخصيص 5.6 مليارات دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديموقراطيون معتبرين أن الرئيس "يضخّم" الأزمة وأن الجدار ليس إلا مناورة سياسية لا تستحق التمويل.

ويُعرف عن ترامب الإبن بتصريحاته المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجعل ترامب من مشروع بناء الجدار الحدودي قضية محورية لسياسته الداخلية، واصفا الحدود بأنها "بوابة مشرّعة أمام المجرمين والإرهابيين ومن ينتحلون صفة طالبي اللجوء". ويلقى طرح ترامب رواجا كبيرا في صفوف ناخبيه المتشددين، وفي الجهة المقابلة، يعارض الديموقراطيون تمويل الجدار ويعتبرونه "غير أخلاقي" ومكلفا ودون جدوى.