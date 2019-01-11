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#نبض_الشبكة: إماراتي يحتجز هنودًا بقفص للدجاج لتشجيع المنتخب

تاريخ النشر: 11/01/2019 - 15:03

#نبض_الشبكة: إماراتي يحتجز هنودًا بقفص للدجاج لتشجيع المنتخب
من الفيديو (تصوير شاشة)
عرب ٤٨

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إماراتيًّا قام بحبس عاملين هنود في قفص للحيوانات لإجبارهم على تشجيع المنتخب الإماراتي، ليشعل الجدل بين نشطاء المواقع المختلفة، باعتباره يحطّ من إنسانيّة هؤلاء العمّال.

ويظهر الفيديو مشجعًا إماراتيًّا يحتجز عدّة عمّال هنود في قفص للدّجاج، ويسأل الإماراتي العمال عن المنتخب الذي يشجعونه في المباراة بين المنتخبين الهندي والإماراتي ضمن نهائيّات أمم آسيا أمس الخميس، وحين يجيبون بأنهم يشجعون المنتخب الهندي، يقول لهم إنّ عليهم أن يشجعّوا منتخب البلد الذي يسكنون فيه، أي الإمارات، فيقولون إنهم يشجعون الإمارات ليسمح لهم بالخروج من القفص.

وأثار الفيديو غضب الكثيرين، فكتب راشد عبد الله المهندي على حسابه في "تويتر" إنّ هذا العمل "قمة العنصرية والدناءة التي لاتمت للإنسانية بصلة".

فيما نشر أحمد الموسوي أنّ هذا "تصرف عنصري خبيث خنيث في #دولة_السعادة والتسامح".

وعقّب تركي الشلهوب على الفيديو مقتبسًا قول عمر ابن الخطّاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارًا؟".

ونشر حساب شرطة الإمارات في "إنستغرام" و"تويتر" بيانًا جاء فيه أنّه "تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لاتمثل العادات والتقاليد التي تربي عليها أبناء دولة الإمارات. وإن كانت علي سبيل المزاح".

ولكنّ الناشط محمد الخولي كتب على حسابه في "فيسبوك" إنّ "مهما نحاول التخلص من فكرة العبيد والسادة والظهور بمظهر العالم المتحضر حنلاقي عفن مستخبي!"، مضيفًا أنّ "المشكلة عندي في بيان الدولة قالتلك يظهر صورة من صورة التعصب الكروي! فعلًا لا يظهر صورة من صور الاستعباد للبشر وذلهم وامتلاكهم!".


#الإمارات
#العمالة الهندية
#الهند
#أمم آسيا
#عنصرية
#نبض الشبكة

من عرب 48

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