نبض_الشبكة: إماراتي يحتجز هنودًا بقفص للدجاج لتشجيع المنتخب

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إماراتيًّا قام بحبس عاملين هنود في قفص للحيوانات لإجبارهم على تشجيع المنتخب الإماراتي، ليشعل الجدل بين نشطاء المواقع المختلفة، باعتباره يحطّ من إنسانيّة هؤلاء العمّال.

ويظهر الفيديو مشجعًا إماراتيًّا يحتجز عدّة عمّال هنود في قفص للدّجاج، ويسأل الإماراتي العمال عن المنتخب الذي يشجعونه في المباراة بين المنتخبين الهندي والإماراتي ضمن نهائيّات أمم آسيا أمس الخميس، وحين يجيبون بأنهم يشجعون المنتخب الهندي، يقول لهم إنّ عليهم أن يشجعّوا منتخب البلد الذي يسكنون فيه، أي الإمارات، فيقولون إنهم يشجعون الإمارات ليسمح لهم بالخروج من القفص.

وأثار الفيديو غضب الكثيرين، فكتب راشد عبد الله المهندي على حسابه في "تويتر" إنّ هذا العمل "قمة العنصرية والدناءة التي لاتمت للإنسانية بصلة".

اتمنى ان يتم التعامل بجدية مع هذه النوعيه من البشر قمة العنصرية والدناءة التي لاتمت للإنسانيه بصلة

@ohchr_ar @fifacom_ar @AbuDhabiSC #كاس_اسيا2019 pic.twitter.com/WcIAGsHRb1 — راشد عبدالله المهندي (@RASHIDMOHANNADI) January 10, 2019

فيما نشر أحمد الموسوي أنّ هذا "تصرف عنصري خبيث خنيث في #دولة_السعادة والتسامح".

تصرف عنصري خبيث خنيث في #دولة_السعادة والتسامح..

** إماراتي يحتجز مجموعة من العمال الهنود مخصص للحيوانات لمنعهم من تشجيع منتخب بلادهم..

** يسألهم تشجعون من اليوم؟ ليردوا عليه: الهند. ثم يردد سؤاله قائلا أنتم تعيشون هنا (الإمارات)، من تشجعون؟ فيردوا: الإمارات!.. ليطلق سراحهم!! pic.twitter.com/mMfP1QfenW — Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) January 11, 2019

وعقّب تركي الشلهوب على الفيديو مقتبسًا قول عمر ابن الخطّاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارًا؟".

مواطن إماراتي يحبس عمّاله الهنود داخل قفص حيوانات !!



"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" ؟! pic.twitter.com/84lLdYcNOk — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 10, 2019

ونشر حساب شرطة الإمارات في "إنستغرام" و"تويتر" بيانًا جاء فيه أنّه "تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لاتمثل العادات والتقاليد التي تربي عليها أبناء دولة الإمارات. وإن كانت علي سبيل المزاح".

تعقيباً علي بعض الفيديوهات المنتشره عليى وسائل التواصل الأجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتhttps://t.co/2GfutdJfBu pic.twitter.com/sPmBzb4a26 — شرطة الشارقة (@ShjPolice) January 10, 2019

ولكنّ الناشط محمد الخولي كتب على حسابه في "فيسبوك" إنّ "مهما نحاول التخلص من فكرة العبيد والسادة والظهور بمظهر العالم المتحضر حنلاقي عفن مستخبي!"، مضيفًا أنّ "المشكلة عندي في بيان الدولة قالتلك يظهر صورة من صورة التعصب الكروي! فعلًا لا يظهر صورة من صور الاستعباد للبشر وذلهم وامتلاكهم!".