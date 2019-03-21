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"فيسبوك": نتصدى للتحريض الأبيض.. وتبث مجزرة نيوزيلندا مباشرًا

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 09:22

"فيسبوك": نتصدى للتحريض الأبيض.. وتبث مجزرة نيوزيلندا مباشرًا
(أ ب)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت شركة "فيسبوك" في بيان تحديث صباح اليوم الخميس، بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي، أنها مستمرة في مكافحة خطاب الكراهية على منصتها.

وأضافت الشركة أنها تتصدى لأكثر من 200 منظمة على مستوى العالم والتي تؤمن بتفوّق العرق الأبيض، وقالت إنها تعمل على إزالة ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصة فيسبوك من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي.

كما وقالت إن أنظمتها للرصد الآلي لم تعمل تلقائيا عند نشر الفيديو الذي يصور الهجوم على أحد المسجدين في نيوزيلندا، معللة لماذا انتشر هذا البث الدموي على "فيسبوك".

ويذكر أن القاتل استعان بتقنية البث المباشر على الشبكة الاجتماعية الأكبر "فيسبوك" لنقل هجومه من بدايته إلى نهايته والذي كان يشبه القتل في ألعاب الفيديو، إذ أظهر المقطع القاتل وهو يقتحم المسجد ويطلق النار على المصلين دون تمييز، في لقطات مرعبة وعنيفة.

وأثارت استعانة الأسترالي بوسائل التواصل الاجتماعي غضبًا عارمًا لاستخدام المتطرفين لهذه المنصات. 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#فيسبوك
#بث مباشر
#جرائم
#نيوزيلاند
#التحريض الأبيض

من عرب 48

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