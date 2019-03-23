قطريون_ضد_التطبيع رفضًا لمشاركة لاعب إسرائيلي ببطولة في الدوحة

أثارت مشاركة لاعب إسرائيلي في كأس العالم للجمباز المنعقدة في الدوحة بقطر، أمس، الجمعة، وعزف نشيد "هتكفا" الإسرائيلي غضبًا عند القطريّين.

وكتب "شباب قطر ضدّ التطبيع" في حسابهم على موقع "تويتر" إنّه "في مثل هذا اليوم قبل سنوات فقدنا الشيخ المجاهد أحمد ياسين، أما اليوم فنفقد مزيدًا من الكرامة المهدورة، سماء الدوحة لوثها نشيد الاحتلال الذي عزف على وقع فوز لاعبهم للجمباز ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة"، وأضاف الحساب "نشيد العنصرية والاحتلال والإجرام يعزف هنا دون خجل!"

في مثل هذا اليوم قبل سنوات فقدنا الشيخ المجاهد أحمد ياسين، أما اليوم فنفقد مزيداً من الكرامة المهدورة، سماء الدوحة لوثها نشيد الاحتلال الذي عزف على وقع فوز لاعبهم للجمباز ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة.

نشيد العنصرية والاحتلال والإجرام يعزف هنا دون خجل!#قطريون_ضد_التطبيع — شباب قطر ضد التطبيع (@QAYON) March 22, 2019

بينما كتبت الناشطة القطريّة مريم الهاجري "أكتب هذه التغريدة وكلي حرقة، لا أستطيع حبس دموعي.. لم يعد يستحي أحد.. يعزف النشيد الوطني الصهيوني في قطر، ويمر الخبر دون حس. زمنٌ ساقط هذا الذي نعيشه. خسئ الصهاينة وكل من ساندهم ودعمهم".

أكتب هذه التغريدة وكلي حرقة، لا أستطيع حبس دموعي.. لم يعد يستحي أحد.. يعزف النشيد الوطني الصهيوني في قطر، ويمر الخبر دون حس. زمنٌ ساقط هذا الذي نعيشه. خسئ الصهاينة وكل من ساندهم ودعمهم. #قطريون_ضد_التطبيع #لا_للتطبيع pic.twitter.com/foUdWYrgDn — مريم الهاجري #قطريون_ضد_التطبيع (@MariamA1Hajri) March 22, 2019

في حين أطلق الناشط القطري هاني الخرّاز وسم قطريّون ضدّ التطبيع ردًا على مشاركة اللاعب الإسرائيلي.

بينما كتب لاعب منتخب قطر سابقًا، عادل لامي الدهيّم، "أكرّرها للمرة الألف في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني المحتل لاعبي المنتخبات الفلسطينية من حقهم باللعب والانتقال لممارسة مباريات..نطبع معهم ونستقبلهم ونرفع علمهم ونشيدهم الوطني يصدع في بقاع وطنا العربي والخليجي".

أكررها للمرة الألف في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني المحتل لاعبي المنتخبات الفلسطينية من حقهم باللعب والإنتقال لممارسة مباريات..

نطبع معهم ونستقبلهم ونرفع علمهم ونشيدهم الوطني يصدع في بقاع وطنا العربي والخليجي #قطريون_ضد_التطبيع — عادل لامي الدهيِّم (@LAmy_7) March 23, 2019

وكتب المذيع التونسي الشهير في قناة الجزيرة، محمد كريشان: لا للتطبيع مع "إسرائيل"... ولو تحت عنوان "مسابقات عالمية".

لا للتطبيع مع "إسرائيل"... ولو تحت عنوان "مسابقات عالمية". https://t.co/0goA3tAuQs — محمد كريشان (@MhamedKrichen) March 23, 2019

بينما كتب الناشط القطري حمد عبد الصّمد "نصرخ منذ مدة #قطريون_ضد_التطبيع ولا يزال الصهاينة يدخلون ليدنسوا أراضينا. البارحة، ما حدث إهانة قدمها المسؤول عن هذا العفن لكل قطري، نشيد الاحتلال الذي يبرر فيه احتلاله تم عزفه في قطر. أصبح من السخف الكتابة هنا في تويتر لإيقاف التطبيع المستمر... هذه المسخرة يجب أن تتوقف بأي شكل!".