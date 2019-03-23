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#قطريون_ضد_التطبيع رفضًا لمشاركة لاعب إسرائيلي ببطولة في الدوحة

تاريخ النشر: 23/03/2019 - 16:14

#قطريون_ضد_التطبيع رفضًا لمشاركة لاعب إسرائيلي ببطولة في الدوحة
اللاعب الإسرائيلي حاملًا ميدالية الدوحة (صورة رسمية)
عرب ٤٨

أثارت مشاركة لاعب إسرائيلي في كأس العالم للجمباز المنعقدة في الدوحة بقطر، أمس، الجمعة، وعزف نشيد "هتكفا" الإسرائيلي غضبًا عند القطريّين.

وكتب "شباب قطر ضدّ التطبيع" في حسابهم على موقع "تويتر" إنّه "في مثل هذا اليوم قبل سنوات فقدنا الشيخ المجاهد أحمد ياسين، أما اليوم فنفقد مزيدًا من الكرامة المهدورة، سماء الدوحة لوثها نشيد الاحتلال الذي عزف على وقع فوز لاعبهم للجمباز ضمن البطولة التي تستضيفها العاصمة"، وأضاف الحساب "نشيد العنصرية والاحتلال والإجرام يعزف هنا دون خجل!"

بينما كتبت الناشطة القطريّة مريم الهاجري "أكتب هذه التغريدة وكلي حرقة، لا أستطيع حبس دموعي.. لم يعد يستحي أحد.. يعزف النشيد الوطني الصهيوني في قطر، ويمر الخبر دون حس. زمنٌ ساقط هذا الذي نعيشه. خسئ الصهاينة وكل من ساندهم ودعمهم".

في حين أطلق الناشط القطري هاني الخرّاز وسم قطريّون ضدّ التطبيع ردًا على مشاركة اللاعب الإسرائيلي.

بينما كتب لاعب منتخب قطر سابقًا، عادل لامي الدهيّم، "أكرّرها للمرة الألف في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني المحتل لاعبي المنتخبات الفلسطينية من حقهم باللعب والانتقال لممارسة مباريات..نطبع معهم ونستقبلهم ونرفع علمهم ونشيدهم الوطني يصدع في بقاع وطنا العربي والخليجي".

وكتب المذيع التونسي الشهير في قناة الجزيرة، محمد كريشان: لا للتطبيع مع "إسرائيل"... ولو تحت عنوان "مسابقات عالمية".

بينما كتب الناشط القطري حمد عبد الصّمد "نصرخ منذ مدة #قطريون_ضد_التطبيع ولا يزال الصهاينة يدخلون ليدنسوا أراضينا. البارحة، ما حدث إهانة قدمها المسؤول عن هذا العفن لكل قطري، نشيد الاحتلال الذي يبرر فيه احتلاله تم عزفه في قطر. أصبح من السخف الكتابة هنا في تويتر لإيقاف التطبيع المستمر... هذه المسخرة يجب أن تتوقف بأي شكل!".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#قطر
#إسرائيل
#التطبيع
#الدوحة
#شباب قطر ضد التطبيع

من عرب 48

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