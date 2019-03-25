مصر: اعتقال صحافية لكشفها تفاصيل قضية اغتصاب وقتل فتاة جامعية

اعتقل الأمن المصريّ صباح اليوم، الإثنين، الصحافية آية حامد، بعد أن نشرت تفاصيل حول قضية اختطاف طالبة وقتلها بعد اغتصابها في حرم جامعة الأزهر، والتي كانت السلطات المصرية وإدارة الجامعة تحاول التعتيم عليها وإنكارها.

وكانت حامد قد نشرت عدة منشورات خلال الأسبوع الماضي على صفحتها كشفت فيها تفاصيل حول مقتل طالبة داخل المدينة الجامعية في الأزهر، بعد اختطافها واغتصابها، وسط تعتيم تامّ وإنكار من قِبَل السلطات.

وسرعان ما انتشرت التغريدات والمنشورات المتضامنة مع حامد، على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه يبدو أن السلطات باتت تقمع الصحافة الحرة على جميع الأصعدة وليس السياسية فقط.

وكانت أخت الصحافية أنجي حامد قد كتب منشورًا على صفحتها تقول فيه إنّ أختها لم تعد إلى المنزل وإنّ المحامين قالوا إنّها معتقلة لدى الأمن المصري.

كما كتبت الناشطة بيلا عامر منشورًا أرفقت إليه صور منشورات لآية حامد وأختها قالت فيه: "يا جماعة آية اتقبض عليها ومحدش عارف هي فين! يا ريت ترفعوا المنشور يمكن نوصل لحد يساعدها...

اللي ما يعرفهاش، آية هي اللي فضلت ورا قضية البنت اللي اغتصبت فى الأزهر و جابت الحقيقة اللي هما كانوا عايزين يكذّبوها و هددوا بنات الأزهر بالفصل لو حد تكلم و رعبوهم

من أول زميلات البنت اللي ماتت مغتصبة لحد أهلها الناس دى كانت ساكتة من خوفها".

وقال أحمد عثمان:

اللى ماتت مغتصبة لحد أهلها الناس دى كانت ساكتة من خوفها و اللى وقف معاهم " آيه "

و مش الحادثة دى بس آيه وِقفت مع ناس كتير و جبتلهم حقوقهم و مابتتاخرش على حد فى أى حاجة حتى لو كان الضرر هيقع عليها هيا فـ أكيد مش هنسيبها!! #ايه_حامد_فين

منقوول — احمد عثمان (@GFv1BS3kIFYaSr3) March 25, 2019

واعتبرت آية عطوة أن الجميع تخلى عن حامد، بعد أن كتبت عن قضية الفتاة المغدورة:

كل ده ليه عشان اتكلمت في قضية بنت الكل اتخلى عنها و اولهم أهلها هو ده جزائها و جزاء اللى بيقول الحق في البلد دي بقينا عايشين في سجن كبيير ربنا يخرجنا منها على خيير #آية_حامد_فين_يا_حكومة — Aya (@AyaAtwa9) March 25, 2019

وانتقد "باهي" اعتقال الصحافية لمجرد أداء عملها:

احا يعني البنت اغتصبت و اتوفت و قلتوا انها كانت ف زيارة عند اهلها

ليه تقبضوا علي ايه حامد و هيا بتغطي اخبار الحدث لدام مفيش حدث زي ما بتقولوا من الاساس#الحرية_لاية_حامد — Bahy (@bahiko99) March 25, 2019

ورفض عماد الصبر، اعتقال الأجهزة الأمنية للصحافية، مضيفا أن والدها اعتُقل أيضا: