"فيسبوك" تقرر حظر المحتوى العنصريّ الأبيض من على صفحاتها

عزمت منصة "فيسبوك" يوم أمس الأربعاء حظر تمجيد ودعم وتمثيل التعصب القومي للبيض والنزعة الإنفصالية للبيض على منصاتها للتواصل الاجتماعي، في خطوة لاقت قبولا متحفظا من جانب نيوزيلندا التي نددت ببث مذبحة راح ضحيتها 50 شخصا بمسجدين على الهواء مباشرة عبر الفيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية إن شركات التواصل الاجتماعي العملاقة أخفقت في التصدي للتطرف، وهو ما بدا جليا هذا الشهر بعد أن بث متعصب للعرق الأبيض مقطعا مصورا لهم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا.

وتتعرض "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" المملوكة لشركة ألفابت لضغوطٍ لإزالة المحتوى المتعصب للعرق الأبيض والنازيين الجدد من منصاتها إلى جانب الأخبار الكاذبة وأنواع أخرى من المنشورات المسيئة.

وصرّحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، التي دعت لمحاسبة منصات التواصل الاجتماعي على ما ينشره مستخدموها، أن المواد التي شملها الحظر الجديد كان يجب أن تكون محظورة بالفعل بموجب قواعد فيسبوك المناهضة لخطاب الكراهية.

وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي في كرايستشيرش اليوم الخميس "أما وقد قالوا ذلك، فأنا سعيدة لرؤيتهم يضمونها وأنهم قد أخذوا تلك الخطوة. ولكن اعتقد أن هناك حوارا يجب أن يجري مع المجتمع الدولي حول ما إذا كان ما تم عمله كافيا أم لا".

وأعلنت فيسبوك في بيان إن الحظر الجديد سيطبق الأسبوع المقبل وسيشمل تطبيقي فيسبوك و"إنستغرام".