فيسبوك تشدّد على الإعلانات في ظل الانتخابات الأوروبية

صرّحت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الجمعة، عن بدء تشديد قواعدها المتعلقة بالإعلانات السياسية في أوروبا، وذلك في ظل ضغوط من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من أجل منع التدخل الخارجي في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.

وفي وقت سابق، واجه فيسبوك انتقادات شديدة بعدما قيل إن روسيا استخدمته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب عام 2016. وقال إنه يحشد موارد وموظفين لحماية الانتخابات التي تجرى في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين يوم 26 أيار/ مايو.

وقال نائب رئيس فيسبوك لحلول السياسات العالمية للصحفيين ريتشارد آلان عبر دائرة تلفزيونية لبروكسل "لا أريد أن تساور الشكوك أي شخص في أن هذا على رأس أولويات الشركة".

وذكرت فيسبوك أنه سيضاف تصنيف "مدفوع" لجميع الإعلانات من هذه الفئة ما يوفر معلومات بشأن من يشتريها وقيمتها وكذلك عدد الناس التي تشاهدها مقسمين حسب السن والموقع والنوع.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون متاحا فقط للمعلنين الحاصلين على ترخيص في بلد ما نشر أو إصدار إعلانات سياسية في هذا البلد، وستحفظ الإعلانات في أرشيف متاح للبحث العام لمدة سبعة أعوام.

وأعلن فيسبوك أنه سيحظر الإعلانات التي لا تلتزم بتلك القواعد اعتبارا من منتصف نيسان/ أبريل.

وأوضح فيسبوك أنه يضيف عناصر ومعلومات جديدة لأرشيف الإعلانات ومكتبة الإعلانات ويوسع نطاق الوصول لقاعدة بياناته إذ يمكن للباحثين إجراء المزيد من التحليل التفصيلي للبيانات.

وتتضمن الجهود الأخرى التي تبذلها الشركة لحماية الانتخابات، التي يحق لنحو 350 مليون شخص التصويت فيها، التعاون مع جهات مستقلة لفحص الحقائق لمكافحة انتشار المعلومات المزيفة وفريقا للأمن الإلكتروني يكون مسؤولا عن مكافحة الحسابات المزيفة.