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إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في مصر بسبب "الخروج عن القيم"

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 09:44

إيقاف برنامج "شيخ الحارة" في مصر بسبب "الخروج عن القيم"
عرب ٤٨ / الأناضول

أوقفت السلطات المصريّة أمس، الإثنين، عرض برنامج "شيخ الحارة" الشهير ومنعت بثّه في أيّ وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بسبب ما اعتبرته "خروجًا عن القيم والأخلاق واستخدام عبارات مسيئة ومخالفة المعايير والأعراف"، بعد توجيه إنذارٍ لفضائية "القاهرة والناس" الّتي كانت تبثّ البرنامج.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان أنّه تقرر منع بث برنامج "شيخ الحارة"، بعد مطالعة الحلقة الّتي عُرضت يوم السّبت 25 أيّار/ مايو الجاري، وما فيها من خروج عن القيم والأخلاق والخوض فى الأعراض، واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور في مشاهدة إعلام هادف ومخافة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف".

قرار المنع (تويتر)

وأوضح بيان المجلس أنّ القرار شمل إنذارًا لفضائية "القاهرة والناس" الخاصّة بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقّتًا في حال عدم التزامها بالقرار.

وكان البرنامج قد استضاف في الحلقة المذكورة الكاتبة المصريّة ياسمين الخطيب، التي هاجمت بشدّة المخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، بعبارات "مسيئة"، مشيرة إلى أنها كانت زوجته لفترة من الوقت، رغم أن يوسف نفسه نفى مرارًا ارتباطه بها. 

و"شيخ الحارة" برنامج حواري يعرض في شهر رمضان ويشهد مواجهات جريئة مع مشاهير بالفن والسياسة، ويكشف عن أسرار في حياتهم الشخصية والعملية؛ ولم يعلّق البرنامج أو القناة على قرار وقف البث حتى مساء أمس الإثنين.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#شيخ الحارة
#خالد يوسف
#بسمة وهبة
#مصر
#القاهرة والناس

من عرب 48

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