فضيحة مسلسل "ولد الغلابة": "نسخ لصق عن بريكينغ باد"

طالت فضيحة فنية وأخلاقية صانعي مسلسل "ولد الغلابة"، بعد أن نشر موقع "هوليوود ريبورتر"، مؤخرا، تقريرا قال فيه إن قصة مسلسل ولد الغلابة، بطولة أحمد السقا، مسروقة من قصة المسلسل الشهير "بيريكينغ باد"، بطولة براين كرانستون.

وقال التقرير إن الكثير من المشاهدين لاحظوا التشابه الكبير بين أحداث وشخصيات المسلسلين، حيث أن قصة ولد الغلابة تبدو تتشابه إلى حد مع قصة المسلسل الأميركي، من تأليف فينس جيليجان، بالإضافة إلى بعض المشاهد وأشكال الشخصيات.

وذكر التقرير أنه تمت تسمية النسخة المصرية بـ"ابن الفقراء" ، وتتم إذاعتها على شبكة "إم بي سي"، عند بدء شهر رمضان، والتي تعتبر فترة غنية ي الإنتاج الدرامي على التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعلو نسب متابعة العائلات العربية للبرامج الترفيهية والمسلسلات.



وسخر العديد من المستخدمين من العمل على منصات التواصل الاجتماعي، وتقرير الموقع الأميركي زاد من حدة هذه السخرية السخرية.

وكتب إبراهيم درويش على حسابه في "تويتر" أن مسلسل "ولد الغلابة ٨٠% منه مسروق مشهد وقصه من مسلسل Breaking Bad، مع اختلاف ترتيب عائلة عيسى الغانم وأدوارهم، الاقتباسات والسرقة والنسخ مش جديد علينا في العمل الفني المصري مش دي المشكلة. المشكلة أن المسلسل وصل للعالمية وتم كشفه وده في حد ذاته اكبر نجاح لعمل فني مسروق":

مسلسل "ولد الغلابه ٨٠%منه مسروق مشهد وقصه من "مسلسل Breaking Bad:" مع اختلاف ترتيب عائلة "عيسي الغانم " وادوارهم ، الاقتباسات والسرقه والنسخ مش جديد علينا في العمل الفني المصري مش دي المشكله

•المشكله ان المسلسل وصل للعالميه وتم كشفه وده في حد ذاته اكبر نجاح لعمل فني مسروق pic.twitter.com/jmhZrgEKVR — Ibrahim Darwish (@ibrahim1darwish) May 31, 2019

وحلل رفقي عساف الفرق الهائل بين تصوير مشهدين بين المسلسلين، ووصف مسلسل "بريكينغ باد" أنه "أخراج" أما ولد الغلابة فهو "يلا نصوّر للنجم":

وكتب عبده الديك: "يخربيت الفضايح، إحنا في العالم ما بنتشهرش إلا في الفضايح، وانتهاك حقوق الإنسان. بقينا قد الدنيا سحيح".

ونشر محمد السيد صورتين للبطلين الرئيسيين في المسلسلين وكتب بالإنجليزية "نسخ لصق"، و"حبتا بازيلاء في قرن واحد":

#ولد_الغلابه



# copy paste

# 2 peas in a pod pic.twitter.com/8kR95w0vOp — mohamed hussein el sayad (@bmw_trut6) May 29, 2019

ونشر المستخدم أحمد صورا من مشاهد مختلفة من المسلسلين تبين أوجه التشابه الكبيرة بينهما:

@BreakingBad @BryanCranston @AMC_TV @WalkingDead_AMC



a Well known new sucssessful Egyption series named (Weld El Galaba) & it made a lot of profit, is letterally a copy of Breaking Bad.

You should sue them!@ElSaka is an actor who played the Egyptian W.W.!



#ولد_الغلابة pic.twitter.com/5Ng1oIkb0p — Ahmed (@iXwatermelon) May 30, 2019

واستهزأ حسن رضا ونعت المسلسل بـ"ولد الحرامية"، المشابه لاسم "ولد الغلابة":