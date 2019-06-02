الصين: "تويتر" تفعّل حسابات حذفتها لانتقادها التكتم على مجزرة "تيان أنمين"

قدمت منصة "تويتر" اعتذارًا عن قيامها بتعليق حسابات تنتقد سياسة الحكومة الصينية، وذلك قبل أيام من الذكرى الثلاثين لمجزرة قامت بها قوات الأمن ضد محتجين، في ميدان تيان أنمين في بكين، بعدما أثار هذا الإجراء غضبا بين المستخدمين.

ونشر تويتر بيانًا له عبر حسابه المخصص لإعلان سياستها العامة، يوم أمس السبت، وقالت إن "عددا من الحسابات" جرى تعليقها ضمن جهود لاستهداف حسابات تسيء استخدام منصتها.

وتابعت الشركة "بعض تلك الحسابات انخرط في تعليقات بشأن الصين. لم تبلغ السلطات الصينية عنها بصور جماعية، بل إنه إجراء روتيني نقوم به من جانبنا".

لكنها استدركت وقالت إنه في بعض الأحيان "نقع في أخطاء". وأضافت أن تويتر "تعترف بأي خطأ وتعمل على تصحيحه".

وأتى بيان تويتر ردا على الانتقادات الحادة من جانب المستخدمين، على تعليق الحسابات.

وتزامن، أمس السبت، مع الذكرى السنوية لحملة ميدان تيان أنمين الدامية، ضد محتجين طالبوا بالديمقراطية في الرابع من حزيران/ يونيو قبل 30 عاما، مع زيادة القيود التي تفرضها السلطات الصينية على حرية التعبير.