  2. ميديا
  3. ميديا

ملكة جمال العراق تهاجم حماس وإلهان عمر تملقا لإسرائيل

تاريخ النشر: 10/08/2019 - 11:35

ملكة جمال العراق تهاجم حماس وإلهان عمر تملقا لإسرائيل
ملكة جمال العراق، سارة عيدان (فيسبوك)
عرب ٤٨

انهالت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، بالتهم والانتقادات على عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، إلهان عمر، وهي عربية من أصل صومالي، بتصريحها أثناء مقابلة في برنامج "سارة كيتر شو" إنّها "لا تمثلني كمسلمة ولا تمثّل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط". 

ولكن إلهان عمر لم تتأخر في الرد، حيث كتبت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة إنها تمثل الناخبين في دائرتها الانتخابية، وبما أن عيدان خارج دائرتها فهي إذاً لا تمثلها.

وهنا عادت عيدان للهجوم عبر تويتر، قائلة لها إنها لا تمثلها كمسلمة بالمطلق، وكتبت: "أنا لا أؤيد أجندتك المتسقة مع سياسات الإخوان المسلمين، المعادية للولايات المتحدة والمعادية للسامية، أنتم تستخدمون الديمقراطية الأمريكية لتقسيم بلادنا وإضعافها".

ونشرت عيدان التغريدة مرفقة بصورة لإلهان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مطبعة جيّدة مع إسرائيل

وكانت عيدان انتقدت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقدت في جنيف قبل أيام، ما وصفته بـ"تراخي الحكومة العراقية"، وذلك لعدم حمايتها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل، وفق روايتها.

كما هاجمت حركة حماس، وقالت: "لماذا لا يتحدثون عن حركة حماس الإرهابية التي أطلقت 700 صاروخ على إسرائيل في عطلة أسبوع واحدة".

سارة عيدان مع ملكة جمال إسرائيل (إنستغرام)

وكانت عيدان قد سبق أن أثارت جدلاً في وقت سابق، ونشرت صوراً لها بصحبة ملكة جمال إسرائيل عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة "السلام والحب من ملكة جمال العراق وملكة جمال إسرائيل»، ذلك خلال مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، ما أثار ضجة واسعة، وقالت عيدان إنها تلقت تهديدات بالقتل في إثرها.

دعوات لإسقاط الجنسية العراقية عنها

أثار حديث عيدان جدلاً في الأوساط العراقية، إذ انتقدها رواد الشبكات الاجتماعية، كما تلقت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي دعوات تطالب بإسقاط الجنسية العراقية عنها.

كما قال العضو باللجنة علي الغانمي لموقع "بغداد اليوم" العراقي إن "ما تقوم به عيدان جريمة، يحاسب عليها القانون، وأضاف أن «عقوبة ما تقوله وتعمله سارة عيدان، إذا كان يصل إلى إسقاط الجنسية العراقية عنها، فنحن ندعم ذلك".
 

 


#العراق
#ملكة جمال
#إلهان عمر
#حماس
#تطبيع
#إسرائيل

حوارات

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب
مقابلة | مرعي - سروان: الأطفال الضحية الأولى لاقتلاع بدو النقب

2019-08-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الشبكة تنبض؛ باطل_سجن_مصر: "100 مليون مسجون"
الشبكة تنبض؛ باطل_سجن_مصر: "100 مليون مسجون"

2019-08-09

"فيسبوك" المنصّة الأكثر تحريضًا والمُستَهدَفون الفلسطينيون يتغيّرون وفقا للتطورات
"فيسبوك" المنصّة الأكثر تحريضًا والمُستَهدَفون الفلسطينيون يتغيّرون وفقا للتطورات

2019-08-08

صحيفة لبنانية تحجب نشرتها احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية
صحيفة لبنانية تحجب نشرتها احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية

2019-08-08

الأكثر قراءة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة

مقتل إبراهيم الحوثي شقيق زعيم جماعة "أنصار الله"

2019-08-09
عملية

عملية "غوش عتصيون": الاحتلال يعتقل شابا ويدعي التعرف على "الخلية"

2019-08-09
تقارير: منفذو عملية

تقارير: منفذو عملية "غوش عتصيون" انفصلوا والبحث يتركز بحلحول

2019-08-09
تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

تحليلات: ردع الفلسطينيين تلاشى والتنسيق الأمني بديلا

2019-08-09
ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

ردا على الاحتلال: صلاة العيد موحدة وجامعة بالمسجد الأقصى

2019-08-09