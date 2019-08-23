  2. ميديا
  3. ميديا

يوتيوب تغلق حسابات الأخبار الكاذبة في هونغ كونغ

تاريخ النشر: 23/08/2019 - 09:23

يوتيوب تغلق حسابات الأخبار الكاذبة في هونغ كونغ
(pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن موقع "يوتيوب"، التابع لشركة "جوجل"، أمس الخميس وقف أكثر من 200 قناة على منصته بدت وكأنها جزء من حملة منسقة للتأثير على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ.

وجاء الإجراء، الذي اتخذه الموقع هذا الأسبوع، مع اتهام "فيسبوك" و"تويتر" الحكومة الصينية بدعم حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ وزرع الفرقة السياسية في المدينة.

وقالت محللة التهديدات الأمنية في جوجل، شاين هانتلي، إن "جوجل حجبت 210 قناة على موقع يوتيوب، عندما اكتشفت أن هذه القنوات تنشط بطريقة منسقة أثناء تحميل مقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في هونغ كونغ".

وأضافت "هذا الاكتشاف تزامن مع ملاحظات وإجراءات حديثة متعلقة بالصين أعلن عنها فيسبوك وتويتر".

وأعلن عملاقا التواصل الاجتماعي مساء الاثنين أنهما علّقا نحو 1000 حساب نشط مرتبط بالحملة، فيما أكّد تويتر إنّه علّق 200 ألف حساب آخر قبل أن تصبح فاعلة.

وقال موقع تويتر إنّ "هذه الحسابات كانت تعمل بشكل متعمد وعلى وجه الخصوص تحاول إحداث تقسيم سياسي بما في ذلك تقويض شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية على الأرض"، في إشارة للحسابات النشطة التي أغلقها.

بدوره، قال فيسبوك إنّ بعض الحسابات التي علقها نشرت منشورات تقارن بين حركة الاحتجاج وتنظيم الدولة الإسلامية الجهادي المتطرف، واصفة المتظاهرين ب"الصراصير".

ويأتي ذلك في وقت تشهد هونغ كونغ أزمة سياسية هي الأسوأ منذ عقود.

فمنذ أسابيع يقوم متظاهرون مطالبون بالديموقراطية بتجمعات تخللتها أحيانا مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين.

ويتزايد تشدد الصين في مواقفها إزاء التظاهرات التي تعتبرها تهديدا مباشرا لسلطتها.

ووفق فيسبوك وتويتر أيضا فإن الحكومة الصينية تسعى وراء الكواليس وعبر الشبكة الإلكترونية إلى حرف الرأي العام حول ما يحدث في هونغ كونغ.

 


#هونغ كونغ
#الصين
#يوتيوب
#جوجل
#فيسبوك
#تويتر

حوارات

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا
زعبي: إسرائيل تعتبر كل نشاطاتنا تهديدا إستراتيجيا

2019-08-09

الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب
الطوري: إسرائيل تحاول إعادة الحكم العسكري للنقب وإنهاء قضية العراقيب

2019-08-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل يحاول "فيسبوك" مساعدة الصحافة أم الاستحواذ عليها؟
هل يحاول "فيسبوك" مساعدة الصحافة أم الاستحواذ عليها؟

2019-08-22

"فيسبوك" تغلق حسابات تبث الكراهية في ميانمار
"فيسبوك" تغلق حسابات تبث الكراهية في ميانمار

2019-08-22

السعودية: #لا_ولاية_على_سفر_المرأة... وألف امرأة تغادر!
السعودية: #لا_ولاية_على_سفر_المرأة... وألف امرأة تغادر!

2019-08-21

الأكثر قراءة

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

حرائق هائلة في غابات الأمازون: الدخان يعتم مدنا كبرى

2019-08-22
كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

كفركنا: مصرع جبر عطا الله في حادث عمل قرب برطعة

2019-08-22
أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

أم الفحم: المحكمة تقر تنظيم حفل نفار وتلغي قرار البلدية

2019-08-22
الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

الاحتلال يقصف موقعا غرب مدينة غزة

2019-08-22
الاحتلال يسمح للسلطة بجباية ضريبة المحروقات لـ

الاحتلال يسمح للسلطة بجباية ضريبة المحروقات لـ"تدارك" أزمة المقاصة

2019-08-22