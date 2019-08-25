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المكسيك: مقتل صحافي طعنا بعد تلقّيه تهديدات

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 17:10

المكسيك: مقتل صحافي طعنا بعد تلقّيه تهديدات
توضيحية للشرطة المكسيكية (أ ب)
عرب ٤٨

تعرض مدير موقع إخباري مكسيكي للطعن حتى الموت في وسط البلاد، وكان قد تلقى تهديدات بالقتل العام الفائت، وطلب حماية فدرالية على الإثر، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبمقتل الصحافي، ارتفع عدد العاملين في الصحافة الذين جرى اغتيالهم في عام في المكسيك، إلى عشرة.

وذكر المدعي العام في بيان مساء أمس السبت، أنّ جثة نيفيث كونديس خاراميو، "عُثر عليها صباح السبت (...) وتحمل آثار إصابات بآلة حادة"، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان خاراميو البالغ من العمر 42 عاما مديرا لموقع إلكتروني محليّ في مدينة تيخوبيلكو كما كان مذيعا في محطة إذاعة.

ونقلت منظمة مراسلون بلا حدود عن ذوي خاراميو قولهم إنّه تلقى تهديدات بالقتل العام الفائت، وإنّه طلب حماية فدرالية على الإثر، لكنّ أقاربه قالوا إنّه رفض المضي قدما في عملية الحماية بسبب الإجراءات الفدرالية.

وندّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريمة، ودعت لفتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين عنها.

وقالت في بيان "يمثل العنف ضد الصحافيين، بكل أشكاله، إحدى العقبات الرئيسية لتصبح بلدنا أقوى كديمقراطية".

وتُعد المكسيك من أكثر الدول خطورة على العاملين في الصحافة، إذ قتل أكثر من مئة صحافي منذ عام 2000 نتيجة أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي، وتبقى غالبية الجرائم بلا عقاب.


#مدير موقع إخباري مكسيكي
#المكسيك
#صحافي مكسيكي
#الاعتداء على صحافيين

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