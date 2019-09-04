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تغريم "يوتيوب" لتتبّعها بيانات مستخدميها الأطفال

تاريخ النشر: 04/09/2019 - 21:26

تغريم "يوتيوب" لتتبّعها بيانات مستخدميها الأطفال
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية مساء اليوم، الربعاء، عن فرضها غرامةً بقيمة 170 مليون دولار، على شركة "ألفابت" المالكة لموقع "جوجل" وخدمة محتوى الفيديو التابعة لها، "يوتيوب"، بتهمة جمع بيانات شخصية عن أطفال، في انتهاك واضح للقانون الاتّحاديّ من قِبَل الشّركة.

وزعم المدّعون في القضيّة المقصودة أن الشركة انتهكت القانون الاتحادي بتتبع مشاهدي القنوات من الأطفال باستخدام ملفات تعريف الارتباط، ما تسمّى "كوكيز"، لبثّ إعلانات مستهدِفة بملايين الدولارات لهؤلاء المشاهدين.

 

وتعدّ التّسوية الأخيرة والغرامة الأكبر منذ بدء سريان القانون الّذي يحظر جمع معلومات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة في عام 1998، والّذي تمّ تعديله عام 2013 ليشمل ملفات تعريف الارتباط التي تستخدم لتتبع عادات المستخدمين في تصفح الإنترنت.

مع ذلك، فإنّ الغرامة، والّتي سيحصل بموجبها مكتب الادعاء في نيويورك على 34 مليون دولار، لا تزال ضئيلة مقارنةً بإيرادات الشركة، إذ كانت شركة "ألفابت"، التي تحقق نحو 85 في المئة من إيراداتها عن طريق المساحات الإعلانية وتقنيات الإعلانات، قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو الماضي أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغت 38.9 مليار دولار.


#يوتيوب
#جوجل
#الخصوصية
#معلومات الأطفال
#انتهاك الخصوصية
#لجنة التجارة الاتحادية

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