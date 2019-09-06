علاء وردي يحذف فيديو "فيرزيات" بعد تهديد الرحابنة بمقاضاته

كشف الفنّان السّعودي علاء وردي اليوم، الجمعة، أنّ عائلة الرّحباني تواصلت معه وهدّدته بمقاضاته وملاحقته قانونيًّا، في حال لم يحذف فيديو نشره منذ نحو أسبوعين والّذي يحتوي على مجموعة أغاني لفيروز.

وقال وردي في فيديو نشره اليوم على حساباته في وسائل التّواصل الاجتماعيّ إنّ ما كان يتوقّعه من عائلة الرّحباني هو أن تفرح بعمله مع الفنانة هيفاء كامل وأدائها لأغاني فيروز برفقته، خاصّة بعد ما تلقّاها من شعبيّة ورواج عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إلّا أنّه فوجئ بتواصل العائلة معه وطلبهم منه أن يحذف العمل.