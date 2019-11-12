رولا خلف رئيسة لتحرير صحيفة "فاينانشال تايمز"

أقرت إدارة صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، تعيين رولا خلف رئيسة لتحرير الصحيفة، وهي أول امرأة تتولى رئاسة المؤسسة البريطانية منذ تأسيسها قبل أكثر من 130 عاما.

وذكرت الصحيفة في بيان أن خلف مساعدة رئيس التحرير الحالي، ليونيل باربر، الذي يتولى هذه المهام منذ 14 عاما، ستخلفه في هذا المنصب.

وكتبت خلف في "تويتر" إنها "مسرورة" لتعيينها، مضيفة "إنه لشرف كبير".

Some personal news: am thrilled to be appointed the next FT editor. What a privilege to follow the great ⁦@lionelbarber⁩ pic.twitter.com/Sboqw48lhR — roula khalaf (@khalafroula) November 12, 2019

ومنذ انضمامها للصحيفة قبل 20 عامًا، شغلت رولا خلف مناصب نائبة رئيس التحرير ورئيسة تحرير الشؤون الخارجية، ورئيسة تحرير شؤون الشرق الأوسط. وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.

والصحافية المولودة في لبنان عملت في الشرق الأوسط خلال ثورات "الربيع العربي"، وهي خريجة جامعة سيراكيوز و حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا في نيويورك.

بدوره، قال رئيس مجموعة "نيكاي" اليابانية، تسونيو كيتا، التي تملك الصحيفة منذ 2015، أنه يمنح رولا خلف كل ثقته لمواصلة مهمتها، وهي "ضمان عمل صحافي نوعي دون تساهل أو خوف".

واعتبر أن السنوات الطويلة التي أمضتها في الفاينانشال تايمز أثبتت "نزاهتها وتصميمها".

وللصحيفة التي تعد أعرق مؤسسة صحافية في العالم، أكثر من مليون قارىء مشترك في ،2019 خصوصًا عبر الإنترنت.

وتنضم خلف إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة "ذي غارديان" لتصبح ضمن عدد قليل من النساء اللواتي يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى البراطينة