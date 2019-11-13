نبض_الشبكة: عون مُستعد لاستبدال الشعب اللبناني بدل تغيير السلطة

عبر متظاهرون لبنانيون اليوم الأربعاء، عن رفضهم القاطع لتصريحات رئيس الجمهورية، ميشال عون، التي اعتبروها "مسيئة" لهم ولاحتجاجهم الشعبي، لينعكس ذلك أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقطع المتظاهرون اليوم طرقا رئيسية في مختلف المناطق، احتجاجا على تجاهل عون لمطالبهم، ومقتل متظاهر مساء أمس الثلاثاء، برصاص الجيش، داعين إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي.

الطرق المؤدية الى القصر مقفلة بالأسلاك الحديدية .. إجراءات امنية استثنائية لمنع اقتراب اي محتج من طريق القصر الرئاسي #لبنان_ينتفض pic.twitter.com/FwC3lYvsoY — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) November 13, 2019

واستخدم الجيش الهراوات لضرب المتظاهرين في عدة مناطق في محاولة لفتح الطرق.

وأثار عون غضبا شديدا بين المتظاهرين مساء أمس، بعدما اقترح في حوار تلفزيوني بثته شاشات التلفزة المحلية، تشكيل حكومة "تكنو سياسية، لأنه إذا لم تكن كذلك فلا غطاء لها" ولن يكون لها "الصفة التمثيلية الشعبية". وعن مطلب تشكيل حكومة من مستقلين، أجاب عون مبتسمًا "من أين سأفتش عليهم؟ على القمر؟" في بلد يقوم على المحاصصة السياسية والطائفية.

(أ ب)

لكن عون، أثار غضب المتظاهرين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل خاص، في تصريحه المثير للجدل، عندما تساءل مستهجنا: "هل من ثورة لا قيادي لها"؟ مضيفًا باللهجة العامية "إذا ما في عندهم أوادم بالدولة يروحوا يهجوا (يغادروا)، ما رح يوصلوا للسلطة" في عبارة فسرها متظاهرون بأنها دعوة لهم إلى الهجرة.

واعتبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات، بمثابة إهانة للمتظاهرين الذين لا يقلوا "لبنانية" عنه، أي أنه لا يحق له دفعهم للهجرة من بلادهم لمجرد مطالبتهم بتغير أوضاعهم المعيشية السيئة، منتقدين أيضا، تمسكه بالسلطة.

وكتب المحلل السياسي والثقافي، كارل شارو: "طلع مع عون أنه اسهل تغير شعب بأكمله بدل ما تغير طقم السلطة".

طلع مع عون أنه اسهل تغير شعب بأكمله بدل ما تغير طقم السلطة. — Karl Sharro (@KarlreMarks) November 13, 2019

وكتبت المغنية اللبنانية الشهيرة إليسا: "فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية".

فخامة رئيس الجمهورية #ميشال_عون لا يمثلني اطلاقأ ! تصبحون على حرية — Elissa (@elissakh) November 12, 2019

وقالت الصحافية جويل بطرس: " وين المشكلة بمقابلة مبارح؟

إنه أثبتتلنا إنه صرلنا 27 يوم بالشارع وهوي مش قارينا.

شو قال شي غلط؟

مش بس قلنا اللي مش عم يقدر يلاقي أوادم بالسلطة يهاجر. قلنا إنه إذا بقينا بالشارع رح يصير في نكبة. قلنا إنه نطلع من الشارع ليبلشوا يفكروا بحلّ. قلنا إنه هني عايزين رواق ليشتغلوا. قلنا إنه لبنان مريض ونحنا عم نزيد من مرضه.

وين المشكلة بمقابلة مبارح؟

إنه نحنا عم نتعامل مع سلطة مستعدة تحرق البلد كرمال تضل بالسلطة. مستعدة تحرق البلد كرمال حصة بحكومة ومقعد وزاري.

حمّلنا مسؤولية خراب البلد وهوي واعي تماما إنه هني (كلن يعني كلن) خاربينه. وقت عطلوا البلد سنتين ونص ليجي رئيس. وقت عملوا التسوية الرئاسية. وقت عملوا قانون انتخابات مفصل ع قياسن وبيردن متل ما هني عالحكم. وقت عطلوا البلد 9 أشهر ليعملوا حكومة. وقت كانوا الخبرا عم بيحذروا من 3 سنين إنه البلد رح ينهار وهني يقولولنا حاج تهوّلوا وتهربوا السواح. وقت كل ما يعلقوا ببعض، بيروح شهيد، بينزلوا بيعزوا فيه وبيكملوا كأن ما صار شي وكأن ما زاد الدم برقبتهم. وقت تنزل الناس عالشارع وتقلن موتونا جوع وما تركتولنا شي غير الهجرة، بيكون أقصى ما عندن من حلول ورقة إصلاحية مش مارقة من حد الإصلاح. وقت تبقى الناس بالشارع وبيبعتوا الشبيحة عليها. وقت تبقى الناس بالشارع وبيقرروا يعملوا جلسة تشريعية ما فيها بند إله علاقة بالاقتصاد وقوانينها بيساهموا بحمايتن بدل محاسبتن. وقت تبقى الناس بالشارع ويطلعلها مقابلة فوقية، منفصلة عن الواقع، معتبرة إنه كلن "شلعوطين" ما بيقدموا ولا بيأخروا".

وسخر مغني الراب، مازن السيد، الملقب بـ"الراس"، من خطاب عون، قائلا: " ماري انطوانيت 1789: إذا ما في خبز كلوا بسكوت. ميشال عون 2019: إذا ما عاجبكن حدا بالدولة هاجروا

منتهية حج".

ودشن المغردون على "تويتر" أيضا، وسم "#علاء_فخر_الثورة"، تقديرا للناشط اللبناني علاء أبو فخر، الذي قُتل برصاص الجيش أما نجله، في بيروت، بعد اشتداد الاحتجاجات اعتراضا على خطاب رئيس الجمهورية.

وكتب مهدي منصور: "الفاسد كالعميل، لا طائفة له ولا انتماء" الشهيد كالوطن، طائفته الحرية ودينه الإباء... غداً سوف ينساك تجار الدم يا علاء. وتبقى دمعة ولدك وصمة عار على جبين الزعماء...".

"الفاسد كالعميل، لا طائفة له ولا انتماء"

الشهيد كالوطن، طائفته الحرية ودينه الإباء...



غداً سوف ينساك تجار الدم يا علاء

وتبقى دمعة ولدك وصمة عار على جبين الزعماء...#لبنان



#علاء_ابو_فخر#علاء_فخر_الثورة — Mahdi Mansour (@Mahdi_Mansour) November 13, 2019

وكتبت عليا: "انه الشرق الاوسخ حيث الطفل يُذبح أمام والدته، والأب يقتل أمام ابنه.. انه الشرق الاوسخ، الذي يتكرر فيه قتل محمد الدرة يوميا بكل الوسائل.. وتتبدل الصورة من يحضن من، ومن يأخذ الرصاصة بصدره ليحمي من يحب".