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"تويتر" تتيح لمستخدميها "إخفاء الردود"

تاريخ النشر: 22/11/2019 - 09:51

"تويتر" تتيح لمستخدميها "إخفاء الردود"
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت شركة "تويتر" يوم أمس، الخميس، أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته، من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

وهذه الخاصية، التي اختبرت من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان، تأتي في إطار جهود تويتر لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت مديرة إدارة المبيعات بتويتر، سوزان شيا، إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات "التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة".

ويعد إطلاق هذه الميزة من أبرز التغيرات على طرأت على تويتر في تاريخها، إذ إنها تتيح للمستخدمين التحكم بالمحادثات التي تجري، إذ يمكنهم إخفاء الردود التي يعدونها مسيئة، أو لا تُثري النقاش.

ومع أن شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى تسمح للمستخدمين بحذف الردود المسيئة، إلا أن تويتر تعد نفسها منبرًا لحرية التعبير، ولكن الميزة الجديدة تأتي لعرقلة مهمة المستخدمين الذين يتقصدون الإساءة إلى الآخرين. هذا؛ ويُضاف الخيار الجديد إلى الخيارات السابقة التي أتاحتها تويتر حتى الآن، مثل: الكتم، والحظر، والإبلاغ.

وبالإضافة إلى إخفاء الردود، يظهر مع القائمة الخاصة بها خيارات أخرى، تشمل كتم التغريدات من الناشر، وحظره، أو كتم المحادثة، أو الإبلاغ عن التغريدة.

 


#تويتر
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#تعليقات
#ميزة جديدة

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