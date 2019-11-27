كلنا_عز_منير: المصريون يعبرون عن استيائهم من السيسي

تصدّر وسم "#كلنا_عز_منير" في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تغريدات المصريين، ويتداول الآف رواد منصات التواصل الاجتماعي، هذا الوسم قاصدين التهكم من قرار نيابة أمن الدولة العليا المصرية بسجن عز منير خضر 15 يومًا على ذمة التحقيق. وذلك إثر رفعه للعلم الفلسطيني في استاد القاهرة أثناء مباراة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

لحظة القبض على الشاب عز منير من داخل مدرجات استاد القاهرة والذي رفع علم فلسطين ومختفي حتى اللحظة

وهتاف الشباب "سيبه .. سيبه"

والذي اعتقله مفتش مباحث شرق القاهرة حيث كان يرتدي زيا مدنيا ويراقب الجماهير pic.twitter.com/oNV7OmGETM — ️ نــور هــانم (@Humanityyvoice) November 23, 2019

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو القبض على خضر أثناء المباراة وسط هجوم المشجعين على قوات الأمن. فيما عبّرت الجماهير عن غضبها بتغريدات على "تويتر"، تتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "معادٍ للعلم الفلسطيني".

وغرد شاب مصري يدعى عز الدين أحمد: "‏‎#كلنا_عز_منير.. عز منير خضر الشاب المصري اللي السيسي حبسه 15 يومًا لإنه رفع علم فلسطين في إستاد القاهرة!"، وأضاف "‏اليوم قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الشاب عز منير خضر الذي قام برفع علم فلسطين بإستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا 15 يوماً على ذمة التحقيق.. هل أصبح رفع العلم الفلسطيني تهمةً في هذا الزمن الأغبر؟".

بمصر "التي في خاطري" يقرر النائب العام حبس الشاب #عز_منير_خضر 15 يوما على ذمة التحقيق لرفعه العلم الفلسطيني في مبارة مصر مع جنوب افريقيا!

ماذا جرى يا مصر؟! أصبحت فلسطين والتغني بها تهمة؟!#فلسطين#كلنا_عز_منير — Izzadeen Ahmad (@IzzadeenAhmad) November 26, 2019

وقارنت مواطنة مصرية تدعى منى حامد بين تونس ومصر بتغريدة : "‏يعني تونس ترفع علم فلسطين في المدارس وتعزف النشيد الفلسطيني واحنا بنقبض على ‎#عز_منير علشان رفع علم ‎#فلسطين في استاد".

يعني تونس ترفع علم فلسطين في المدارس وتعزف النشيد الفلسطيني واحنا بنقبض على #عز_منير علشان رفع علم #فلسطين في استاد — منى حامد (@v99aaas) November 26, 2019



وغرّد ياسر عصام: "‏النيابة تقرر حبس الشاب (عز منير خضر) الطالب بقسم اللغة العبرية بآداب عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليه الجمعة الماضية فور رفعه علم ‎#فلسطين بمدرجات ستاد القاهرة..أنا مش مصدق! أقسم بالله ما مصدق".

نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس الشاب عز منير خضر الذي قام برفع علم فلسطين باستاد القاهرة خلال مباراة المنتخب وجنوب أفريقيا 15 يومًا على ذمة التحقيق



لا تعليق pic.twitter.com/A9dyc6uNIw — Ayman Ali (@AymanAl89669031) November 26, 2019

وغرّدت عزة مطر: "المحامي عمرو عبد السلام :- النيابة أمرت بحبس الشاب عز منير خضر 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن قام برفع علم فلسطين خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا . الشاب طالب

في جامعة عين شمس ، كلية الآداب قسم لغة عبرية".

المحامي عمرو عبد السلام :- النيابة أمرت بحبس الشاب عز منير خضر 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن قام برفع علم فلسطين خلال مباراة مصر وجنوب أفريقيا . الشاب طالب في جامعة عين شمس ، كلية الآداب قسم لغة عبرية . — Azza Matar (@AzzaMatar) November 26, 2019