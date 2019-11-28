ترامب "يلاكم" على حسابه في "تويتر"!

نشر الرّئيس الأميركي دونالد ترامب صورة مثيرة للجدل أُلصِقت فيها صورة رأسه على جسد البطل مفتول العضلات لسلسلة أفلام ملاكمة شهيرة، روكي بالبوا، ليُعاد نشر التّغريدة أكثر من 124 ألف مرة ويعجب بها ما يزيد عن 405 آلاف شخص.

ورد الكثير من المتابعين بعبارات ساخرة وصور تقارن بين اللياقة البدنية لترامب والرئيس السابق باراك أوباما، بينما حيّا بعض المتابعين ترامب برسائل دعم قائلين إن هناك "مقاتلا في البيت الأبيض" وقالوا له شكرا "لأنك بطلنا".

في المقابل، انتهز منتقدو ترامب فرصة نشره التغريدة للهجوم عليه ووصفوا الرئيس الجمهوري بأنه "مضلل" و"نرجسي".

ولم يكتب ترامب شيئا كتعقيب على الصورة في تغريدته وتكهنت بعض وسائل الإعلام أن تكون الصورة إشارة لقدرته على التصدي لخصومه في إطار تحقيق المساءلة الذي يجريه الكونجرس في الوقت الراهن.

I see Merkel & Trump both posted to social media around the same time today.



The chancellor went with a clip from her talk on free speech in the digital age.



The president went with a photoshop of his head on the body of Rocky Balboa.



Leadership really does take many forms. pic.twitter.com/gvCWjAJ8yO — Jeremy Cliffe (@JeremyCliffe) November 27, 2019

لكن آخرين رأوا أن الصورة تشير إلى تصريحاته يوم الثلاثاء بشأن صحته خلال تجمع في فلوريدا عندما قال إن الأطباء أبلغوه بأن صدره في حالة ممتازة خلال فحص طبي خضع له في الآونة الأخيرة.