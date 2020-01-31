اكسر_خوفك: دعوات مصريّة للتظاهر ضد السيسي

أطلق ناشطون مصريون، حملة تدعو للتظاهر ولكسر حاجز الخوف وسمي "#اكسر_خوفك" و"#الجمعة_31_يناير"، في محاولة للحشد للنزول في تظاهرات اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكسر حالة الخوف لدى المصريين.

وشارك ناشطون في الوسم باقتراحات لإعادة الروح الثورية التي تأثرت بعد مرور الذكرى التاسعة لثورة يناير.

وشارك حساب "أندلسي الهوى" على موقع "تويتر"، الرأي في قضيّة الحشد وكسر الخوف من خلال تغريدة.

احنا ولادك . سكتك . واحنا اللى جى .

واحنا اللى قادت ف الطريق أجسادنا ضي .

واحنا اللى ماشفناش فى قربك إلا كى .

فوقى يابلدى ياللى ملكيش أى زى . #اكسر_خوفك#الجوكر_المصري#الجمعه_٣١_يناير — أندلسي الهوى. (@7oooooras) January 30, 2020

وكتب الشاب المصري، مصطفى أفندي، على حسابه في موقع "تويتر"، عن ضرورة استكمال المشوار الذي بدأته الثورة في عهد سابق، في تغريدته، أن "مشوار الميل بيبدأ بخطوة ومشوار الثورة يبدأ بجولة مكملين لآخر نفس فينا #اكسر_خوفك".

مشوار الميل بيبدأ بخطوة

ومشوار الثورة بيبدأ بجولة

مكملين لاخر نفس فينا#اكسر_خوفك — mOsTaFa AFandy (@mostafa_afandy) January 30, 2020

وعلّقت المصريّة هبة نعيمة، على الموضوع من خلال تغريدتها على موقع "تويتر"، قائلةً، "انزل صل في المسجد والجامع والكنيسة تلتحم وتتوحد كل طاقاتنا الحبيسة لا اله إلا الله سرًا و همسًا هنعللي بها هممنا الكبيسة هنعلن بها بداية جولات ثورتنا الغالية والنفسية. #الجوكر_المصري #اكسر_خوفك #يوم_الجمعة".

انزل صل في المسجد والجامع والكنيسة

تتلحم وتتوحد كل طاقاتنا الحبيسة

لا اله الا الله سرا و همسا هنعللي بها هممنا الكبيسة

هنعلن بها بداية جولات ثورتنا الغالية والنفسية.#الجوكر_المصري #اكسر_خوفك #يوم_الجمعه — hibanaima (@hibanaima2) January 31, 2020

وفي حسابٍ غير رسمي، لا يعرّف عن هويّة شخصيّة، منتحل اسم "السبع الحر"، غرّد على موقع "تويتر"، أن "مصر التي لا زال آلاف البشر بها يأكلون من القمامة و لا زال العديدون يموتون بسبب قطارات متهالكة متآكلة، تعود للعصر الحجري لا زالت العشوائيات وأحزمة البؤس تطوق المدن، لا زال من عارض النظام و لو بكلمة يسجن و يعذب و يختطف و تلفق له أشنع التهم عن أي عزة و كرامة تكلمني؟ #اكسر_خوفك".