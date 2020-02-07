الجيش السوداني: أولى حلقات سلسلة "حكم العسكر" على التلفزيون العربي

يبث التلفزيون العربي سلسلة وثائقية جديدة تحت عنوان " حكم العسكر " تناقش العلاقات المدنية العسكرية في العالم العربي وتقدم تشريحا عريضا لعلاقة الجيوش العربية في المنطقة بالحياة السياسة تاريخيا مع التركيز على لحظات الانتقال السياسي ومدى استجابتها لمطالب الثورات الشعبية

وتبث الحلقة الأولى من البرنامج يوم الإثنين القادم وتبدأ السلسلة في حلقتها الأولى من السودان لتبحث في السؤال، الذي فرض نفسه على ميادين الثورة السودانية عقب الإطاحة بعمر البشير، هل نجحت الثورة فعلا بإسقاط رئيس الإنقاذ أم أن ما حصل هو تغيير شكلي قام به النظام نفسه أقرب لانقلاب عسكري يتغطى بالثورة الشعبية وتضحياتها, وما هي تحديات الاتفاق بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير لتقاسم السلطة؟

وتدقق سلسلة " حكم العسكر" التي تبث في الإثنين الثاني من كل شهر في التدخلات الناعمة أو المباشرة عبر الانقلابات العسكرية وأثرها على مسار "الربيع العربي".