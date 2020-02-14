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الأخبار الكاذبة تزيد تفشي الأمراض

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 14:05

الأخبار الكاذبة تزيد تفشي الأمراض
(أ. ب.)
عرب ٤٨

ذكرت دراسة نشرت اليوم، الجمعة، أن "الأخبار الكاذبة"، بما فيها المعلومات الخاطئة والنصائح غير السليمة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تجعل انتشار الأمراض أسوأ.

وفي تحليل لمدى تأثير المعلومات الخاطئة على انتشار الأمراض، قال علماء بجامعة إيست أنجليا "UEA" البريطانية، إن أي جهود تنجح في منع الناس من نشر أخبار كاذبة يمكن أن تسهم في إنقاذ أرواح.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" المنتشر في الصين حاليا قال أستاذ الطب بجامعة "UEA" وأحد قادة فريق البحث، بول هنتر، إن "هناك الكثير من التكهنات والمعلومات الخاطئة والأخبار الكاذبة على الإنترنت.. عن كيفية نشوء الفيروس ومسبباته وكيفية انتشاره".

وتابع قائلا "المعلومات المغلوطة تعني إمكانية انتشار النصائح الخاطئة بسرعة شديدة، وهي يمكن أن تغير السلوك البشري بما يفتح المجال أمام مخاطر أكبر"، وأضاف "الأخبار الكاذبة تُختلق دون اكتراث بالدقة وتقوم غالبا على نظرية المؤامرة".

وفي الدراسة، التي نشرت يوم الجمعة في دوريات تخضع للمراجعة من نظراء في نفس المجال، قام الباحثون بمحاكاة لتفشي أمراض مثل النوروفيروس والإنفلونزا وجدري القرود.

ووجد الباحثون أن تقليلا بنسبة عشرة في المئة في كم النصائح الضارة المتداولة يحد من تفاقم تفشي المرض، وأن منع الناس من تداول تلك النصائح بنسبة 20 في المئة له نفس الأثر الإيجابي.

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#دراسة
#الاخبار الكاذبة
#صحة
#أمراض

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