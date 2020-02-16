مئات الملايين من الخسائر في دوري السلة الأميركي والسبب تغريدة

أثارت تغريدة لمسؤول في النادي الأميركي" هيوستن روكتس" لكرة السلة، داريل موري، انتقادت واسعة، اليوم الأحد، بسبب دعمه لاحتجاجات هونغ كونغ فيما يتوقع مفوض دوري كرة السلة، آدم سيلفر، تكبد خسائر بـ"مئات الملايين الدولارات" بسبب هذه التغريدة.

وقوبلت تغريدة للمدير العام في نادي "هيوستن روكتس"، داريل موري في تشرين الأول/ أكتوبر، بانتقادات واسعة في الصين، التي أدت إلى خسارة روكتس عقودا إعلانية مع شركات صينية وتوقف بعض القنوات التلفزيونية عن عرض مباريات الدوري الأشهر لكرة السلة في العالم.

وكان موري قد كتب عبر تويتر قبل أشهر "قاتل من أجل الحرية، قف مع هونغ كونغ"، في دعم للاحتجاجات التي تشهدها الأخيرة منذ أشهر، للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي والمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، وتسببت التغريدة بانتقادات على المستويين الشعبي والرسمي في الصين.

وقد بدأت صفحة بإسم " قاتل من أجل الحرية، قف مع هونغ كونغ"، في نشر هذا الشعار منذ بدء الاحتجاجات في هونغ كونغ، دعمًا لهم، وقد أعلن موري عن دعمه من خلال نشر هذا الشعار التي تبنته الصفحة على "فيسبوك"، وكتبت هذه الصفحة مؤخرًا عن موقف موري وأنها تقف بجانبه في منشور على "فيسبوك".

وكتب توم هابيرسترو على موقع "تويتر" اليوم أن "آدم سيلفر يقول أن هنالك خسائر مالية بسبب الأزمة في الصين، مما يمكن أن تصل إلى 400 مليون أو أقل ، أما السؤال هو عما إذا الخسائر ستصل بليونا أم لا".

NBA commissioner Adam Silver says financial losses due to China conflict is in the hundreds of millions, perhaps $400 million or fewer. Question asked whether it was $1 billion or more. — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) February 16, 2020

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحافي على هامش مباراة "كل النجوم" (أول ستار) الاستعراضية التي تقام ليل الأحد في مدينة شيكاغو، إن "حجم الخسارة سيكون بمئات ملايين الدولارات (...) ربما أقل من 400 مليون"، مضيفًا أنه هذا المبلغ "مهم ، لن ادعي العكس"، نافيًا أنه يحاول التقليل من حجم هذه الخسائر. مؤكدًا أنه لا يرغب في "الهروب من ذلك... لكنني لا أعتقد ان الأمر سيتسبب بضرر دائم لنشاطنا".

وتوقع سيلفر أن تعاود القناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" بث مباريات من دوري المحترفين الأميركي، من دون أن يحدد موعدا لذلك.