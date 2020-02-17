نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي

تصدر وسم "#السيسي_يخدع_المصريين"، اليوم الإثنين، تغريدات المصريين على موقع "تويتر"، بعد أنباء روّجت لها الحكومة عن إلغاء الدعم المادي، ومطالبة صندوق النقد الدولي ما ينذر ذلك بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
كما هاجم المغردون في الوسم السيسي مشيرين إلى خداعه لهم في كل وعوده السابقة، وفشله في ملف المياه.
وكتبت منى على "تويتر": "التحول من العيني إلى النقدي خراب البيوت...إلغاء الدعم ‘ثورة الجياع‘ تهدد".
التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر.. #السيسي_يخدع_المصريين— Monna@ (@reem89649559) February 16, 2020
وكتبت نور الهدى على "تويتر": "باع النيل وقالوا مفاوضات واتنازل عن حصتنا في النيل الي هيخرب علينا فقر وجوع وعطش".
#السيسي_يخدع_المصريين— noorelhodaa (@noor36027088) February 16, 2020
باع النيل وقالوا مفاوضات
واتنازل عن حصتنا فى النيل
الى هيخرب علينا فقر وجوع وعطش
وكتب حساب "سنوحى الثاني عشر": "أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين الانقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح #الجوكر_المصري #١٧_فبراير #السيسي_يخدع_المصريين".
أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير— سنوحي الثاني عشر (@refuge_5) February 16, 2020
لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين
الإنقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور
تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح#الجوكر_المصري #١٧_فبراير#السيسي_يخدع_المصريين
وكتبت نجلاء أحمد على "تويتر" : #السيسي_يخدع_المصريين
خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الأفضل للاقتصاد المصري
منافق وكداب ".
#السيسي_يخدع_المصريين— نجلاء احمد (@naglaa_12) February 16, 2020
خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الافضل للاقتصاد المصرى
منافق وكداب .. pic.twitter.com/KeynWQKssP
وكتب حساب "عابر سبيل": "العسكر يواصل الخداع والتضليل ويشيع حالة وردية عن مفاوضات سد النهضة التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر عشرات اليهود يؤدون طقوسا تلمودية في طابا لأنهم فقرا أوى في عهد العسكر”.. المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي #السيسي_يخدع_المصريين".
العسكر يواصل الخداع والتضليل ويشيع حالة وردية عن مفاوضات سد النهضة— عابر سبيل (@eOabLDEGap7m07s) February 16, 2020
التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر
عشرات اليهود يؤدون طقوسا تلمودية في طابا
لأنهم فقرا أوى في عهد العسكر”.. المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي
#السيسي_يخدع_المصريين
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