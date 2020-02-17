نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي

تصدر وسم "#السيسي_يخدع_المصريين"، اليوم الإثنين، تغريدات المصريين على موقع "تويتر"، بعد أنباء روّجت لها الحكومة عن إلغاء الدعم المادي، ومطالبة صندوق النقد الدولي ما ينذر ذلك بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

كما هاجم المغردون في الوسم السيسي مشيرين إلى خداعه لهم في كل وعوده السابقة، وفشله في ملف المياه.

وكتبت منى على "تويتر": "التحول من العيني إلى النقدي خراب البيوت...إلغاء الدعم ‘ثورة الجياع‘ تهدد".

التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر.. #السيسي_يخدع_المصريين — Monna@ (@reem89649559) February 16, 2020

وكتبت نور الهدى على "تويتر": "باع النيل وقالوا مفاوضات واتنازل عن حصتنا في النيل الي هيخرب علينا فقر وجوع وعطش".

#السيسي_يخدع_المصريين

باع النيل وقالوا مفاوضات

واتنازل عن حصتنا فى النيل

الى هيخرب علينا فقر وجوع وعطش — noorelhodaa (@noor36027088) February 16, 2020

وكتب حساب "سنوحى الثاني عشر": "أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين الانقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح #الجوكر_المصري #١٧_فبراير #السيسي_يخدع_المصريين".

أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير

لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين

الإنقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور

تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح#الجوكر_المصري #١٧_فبراير#السيسي_يخدع_المصريين — سنوحي الثاني عشر (@refuge_5) February 16, 2020

وكتبت نجلاء أحمد على "تويتر" : #السيسي_يخدع_المصريين

خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الأفضل للاقتصاد المصري

منافق وكداب ".

#السيسي_يخدع_المصريين

خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الافضل للاقتصاد المصرى

منافق وكداب .. pic.twitter.com/KeynWQKssP — نجلاء احمد (@naglaa_12) February 16, 2020