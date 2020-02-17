  2. ميديا
  3. ميديا

#نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 12:57

#نبض الشبكة: #السيسي_يخدع_المصريين بعد إلغاء الدعم المادي
(أرشيفية)
عرب ٤٨ / وكالات

تصدر وسم "#السيسي_يخدع_المصريين"، اليوم الإثنين، تغريدات المصريين على موقع "تويتر"، بعد أنباء روّجت لها الحكومة عن إلغاء الدعم المادي، ومطالبة صندوق النقد الدولي ما ينذر ذلك بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

كما هاجم المغردون في الوسم السيسي مشيرين إلى خداعه لهم في كل وعوده السابقة، وفشله في ملف المياه.

وكتبت منى على "تويتر": "التحول من العيني إلى النقدي خراب البيوت...إلغاء الدعم ‘ثورة الجياع‘ تهدد".

وكتبت نور الهدى على "تويتر": "باع النيل وقالوا مفاوضات واتنازل عن حصتنا في النيل الي هيخرب علينا فقر وجوع وعطش".

وكتب حساب "سنوحى الثاني عشر": "أول ثورة شعبية مصرية حقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ٢٥ يناير لكن تم القضاء عليها لوجود الكثير من أعداء الشعب كانوا متخفيين الانقلاب العسكري كشف كل المختبئ والمستور تدين أي ثورة قادمة ل ٢٥ يناير بهذا الكشف وهذا الفضح #الجوكر_المصري #١٧_فبراير #السيسي_يخدع_المصريين".

وكتبت نجلاء أحمد على "تويتر" : #السيسي_يخدع_المصريين
خصخص الشركات والمصانع بكذبه انه الأفضل للاقتصاد المصري
منافق وكداب ".

وكتب حساب "عابر سبيل": "العسكر يواصل الخداع والتضليل ويشيع حالة وردية عن مفاوضات سد النهضة التحول من العيني إلى النقدي خراب بيوت.. إلغاء الدعم “ثورة جياع” تهدد العسكر عشرات اليهود يؤدون طقوسا تلمودية في طابا لأنهم فقرا أوى في عهد العسكر”.. المصريون يقاطعون الأوكازيون الشتوي #السيسي_يخدع_المصريين".

اقرأ/ي أيضًا | مخابرات مصر وراء كل سيناريو سينمائيّ

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

##السيسي_يخدع_المصريين
#ملف المياه
#تغريدات المصريين

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتهام وسائل إعلام بـ"المساهمة في انتحار إعلامية"
اتهام وسائل إعلام بـ"المساهمة في انتحار إعلامية"

2020-02-17

شاعر ملحم بركات يهاجم زهير فرنسيس.. وغضب من المتابعين
شاعر ملحم بركات يهاجم زهير فرنسيس.. وغضب من المتابعين

2020-02-16

مئات الملايين من الخسائر في دوري السلة الأميركي والسبب تغريدة
مئات الملايين من الخسائر في دوري السلة الأميركي والسبب تغريدة

2020-02-16

الأكثر قراءة

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على

مبادرة لاعتراف أوروبيّ مشترك بدولة فلسطين كردٍّ على "صفقة القرن"

2020-02-16
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-16
غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

غزة: غارات جوية وتقليص مساحة الصيد وحظر إدخال الإسمنت

2020-02-16
إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و

إزالة لافتات تُظهر عباس وهنية مستسلمين: تذكر بالنازيين و"داعش"

2020-02-16
نتنياهو:

نتنياهو: "أراضي الوطن في يهودا والسامرة جزء من إسرائيل"

2020-02-16