خوفًا من كورونا.. العراقيون يغردون: #أغلقوا_الحدود_مع_إيران

تصدر وسم #أغلقوا_الحدود_مع_إيران، تغريدات العراقيين، على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، بعدما منحت حكومة تصريف الأعمال في العراق، تسهيلات للمواطنين الإيرانيين الراغبين للمجيء إلى البلاد، وهو ما أثار غضب العراقيين، ولا سيّما أن السلطات الصحية الإيرانية قد أعلنت عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا، ووفاة خمسة مصابين بالمرض.

وطالب ناشطون عراقيون حكومة بلادهم بإغلاق الحدود مع إيران، خوفًا من انتقال العدوى، فيما ردّت وزارة الداخلية العراقية على ذلك بأنها مستعدة لذلك شرط أن يأتي الطلب من وزارة الصحة العراقية.

وكتب مغرد في "تويتر" أن "السلطات الإيرانية تعلن عن إصابات عديدة بـ#فيروس_كورونا في إيران ياعراقيين #اغلقوا_الحدود_مع_إيران".

السلطات الايرانية تعلن عن اصابات عديدة بـ #فيروس_كورونا في ايران

ياعراقيين #اغلقوا_الحدود_مع_ايران pic.twitter.com/YvL9rJbW6P — ٠٧٨١٢٦٠٩٥٢٨ (@KZrvb7Q5oHa4WKT) February 20, 2020

وقالت طيف أحمد إن "تفشي فيروس #كورونا في العراق

أصبح السبيل الوحيد لدى السياسيين لإنهاء احتجاجات تشرين#اغلقوا_الحدود_مع_ايران"

تفشي فيروس #كورونا في العراق

أصبح السبيل الوحيد لدى السياسيين

لأنهاء إحتجاجات تشرين

#اغلقوا_الحدود_مع_ايران — Taif ahmed (@Enkidu_du) February 20, 2020

وطالبت مغردة إغلاق الحدود مع إيران: "المسؤرلين الي عدنه واستهتارهم بدم الشعب هم اخطر بلاء من كورونا #اغلقوا_الحدود_مع_ايران لازم هالخطوه الشعب يتحرك ويطالب بيها باسرع وقت من للفقير يا الله".