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خوفًا من كورونا.. العراقيون يغردون: #أغلقوا_الحدود_مع_إيران

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 16:31

خوفًا من كورونا.. العراقيون يغردون: #أغلقوا_الحدود_مع_إيران
شبان عراقيون (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

تصدر وسم #أغلقوا_الحدود_مع_إيران، تغريدات العراقيين، على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، بعدما منحت حكومة تصريف الأعمال في العراق، تسهيلات للمواطنين الإيرانيين الراغبين للمجيء إلى البلاد، وهو ما أثار غضب العراقيين، ولا سيّما أن السلطات الصحية الإيرانية قد أعلنت عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا، ووفاة خمسة مصابين بالمرض.

وطالب ناشطون عراقيون حكومة بلادهم بإغلاق الحدود مع إيران، خوفًا من انتقال العدوى، فيما ردّت وزارة الداخلية العراقية على ذلك بأنها مستعدة لذلك شرط أن يأتي الطلب من وزارة الصحة العراقية.

وكتب مغرد في "تويتر" أن "السلطات الإيرانية تعلن عن إصابات عديدة بـ#فيروس_كورونا في إيران ياعراقيين #اغلقوا_الحدود_مع_إيران".

وقالت طيف أحمد إن "تفشي فيروس #كورونا في العراق
أصبح السبيل الوحيد لدى السياسيين لإنهاء احتجاجات تشرين#اغلقوا_الحدود_مع_ايران"

وطالبت مغردة إغلاق الحدود مع إيران: "المسؤرلين الي عدنه واستهتارهم بدم الشعب هم اخطر بلاء من كورونا #اغلقوا_الحدود_مع_ايران لازم هالخطوه الشعب يتحرك ويطالب بيها باسرع وقت من للفقير يا الله".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#منح تسهيلات إضافية للمواطنين
#فيروس كورونا
#العراق
#إيران

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