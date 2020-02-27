قناة أميركية توقف مذيعا بعد انتقاده ترامب

أوقفت قناة " إي بي سي" التلفزيونية الأميركية، عمل مذيعها، ديفيد رايت، بعدما انتشر مقطع فيديو مسرب ينتقد فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كما ورفضت تحديد مدة التعليق.

وسرب "مشروع فيرتايس"، وهي منظمة اشتهرت بتسجيل محادثات مع صحافيين، مقطع فيديو لرايت وهو يتحدث بصراحة عن آرائه حول الرئيس ترامب وأبرز المواضيع السياسية.

وناقش رايت كيف تغطي القناة "اي بي سي" المرشحين خلال الانتخابات، فيها يعرض آراءه الخاصة حول ترامب وترشيح السيناتور، إليزابيث وارين.

وقال بيان من المؤسسة الإعلامية إنه "تم تعليق عمل ديفيد رايت، ولتجنب أي انحياز محتم سيتم إعادة تعيينه بعيداً عن التغطية السياسية عند عودته".

ورفض متحدث باسم الشبكة تحديد المدة التي سيستغرقها تعليق عمل المذيع.